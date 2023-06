„Show hat mich kaputt gemacht“: Spider-Man-Star verordnet sich einjährige Drehpause – Der aktuell bahnbrechende Erfolg des Animationsfilms „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ schürt die Hoffnung der Fans, bald auch Tom Holland in einem weiteren Realfilm als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sehen zu dürfen. Diesbezüglich sieht es vorerst jedoch schlecht aus, hat sich der Schauspieler nach Abschluss seines jüngsten Projektes doch eine Drehpause verordnet.

In einem Interview mit dem Portal „Extra“ erklärte Holland, dass die Dreharbeiten der neuen Apple+-Serie „The Crowded Room“ so derart zehrend waren, dass er nun einfach eine Pause brauche, um neue Energie zu tanken – und zwar ein ganzes Jahr lang.

In „The Crowded Room“ mimt der „Spider-Man“-Darsteller einen jungen Mann namens Danny Sullivan, der zu Unrecht im Rahmen einer blutigen Schießerei verhaftet wird und daraufhin versucht, der Sache auf den Grund zu gehen.

„Die Idee, diesen Charakter zu spielen, hat mir wirklich große Angst gemacht, und für mich ist das eine wirklich gute Sache“, betont Holland, der neben der Hauptrolle in „The Crowded Room“ auch erstmals die Produktion eines Projektes übernommen hatte.

„Es war auf jeden Fall eine harte Zeit. Wir haben bestimmte Emotionen erforscht, die ich definitiv noch nie zuvor erlebt hatte.“

„Darüber hinaus war ich als Produzent mit den alltäglichen Problemen konfrontiert, die mit jedem Filmset einhergehen“, ergänzt der 27-Jährige. „Ich habe gerade diesen zusätzlichen Druck hinzugefügt.“

Holland weiter: „Es hat mir wirklich Spaß gemacht, ich mochte die Lernkurve, die es mit sich bringt, Produzent zu werden. Harte Arbeit ist mir nicht fremd. Aber andererseits hat mich die Show wirklich kaputtgemacht.“

„Und jetzt nehme ich mir ein Jahr frei, und das liegt daran, wie schwierig diese Show war.“

Ein vierter Teil von Marvels aktueller Spidey-Reihe, die mit „No Way Home“ im Jahr 2021 ihren fulminanten Höhepunkt erreichte, rückt damit wohl leider in weite Ferne.

