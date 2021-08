Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home: Trailer zum neuen Spidey-Abenteuer – Da ist sie wieder, unsere freundliche Spinne von nebenan mit dem nächsten Teil der „Spider-Man: Homecoming“-Reihe. Genauer gesagt kehrt Tom Holland alias Peter Parker in „Spider-Man: No Way Home“ zurück, wozu es jetzt auch den ersten Trailer zu sehen gibt.

Bereits die ersten Bilder zeigen, wie es mit Spider-Man weitergeht, nachdem Mysterio dessen wahre Identität aufgedeckt und so Peter Parkers Welt auf den Kopf gestellt hatte. In „Spider-Man: No Way Home“ ist es Parker mittlerweile nicht mehr möglich, sein normales Leben von seinen Einsätzen als Superheld zu trennen.

In all dieses persönliche Chaos tritt Doctor Strange, der Peter Parker um Hilfe bittet. Daraufhin wird die Lage erst so richtig ernst und bedeutend gefährlicher – wobei Peter erkennen muss, was es wirklich bedeutet, Spider-Man zu sein. Wieder hinter der Kamera sitzt Jon Watts, der bereits erfolgreich für die beiden Vorgänger „Spider-Man: Homecoming“ und „Spider-Man: Far From Home“ verantwortlich war.

Neben Tom Holland als Peter Parker, sind in „Spider-Man: No Way Home“ unter anderen Benedict Cumberbatch als Doctor Strange, Jon Favreau als Happy Hogan und Marisa Tomei als Tante May zu sehen. Wer nach dem Trailer Lust auf das neue Spidey-Abenteuer bekommen hat, muss sich aber noch etwas gedulden. Und zwar bis zum 16. Dezember 2021, wenn „Spider-Man: No Way Home“ in den deutschen Kinos startet.