Statue & Hymne zu Ehren von Bud Spencer – und ihr könnt mitmachen! – Es kommt im wahrsten Wortsinne Großes auf Fans des unvergessenen Bud Spencer zu. Der „Dicke“ wird nicht „bloß“ mit einem neuen Monument geehrt werden, sondern eine eigens eingespielte Fanhymne zu seinen Ehren erhalten. Als wäre das nicht genug, könnt ihr euch daran sogar beteiligen und so verewigen. Wie das geht, lest ihr im Folgenden.

Ein „StartNext“-Spendenprojekt wurde gestartet, um eine Statue Spencers zu finanzieren. Nicht in irgendeiner seiner vielen Rollen – der unvergessene „Plattfuß“, Kommissar Rizzo, soll verewigt werden – in einer Pose aus dem Film „Plattfuß in Hong Kong“ vom Filmposter von Averardo Ciriello. Bud steht dabei in lockerer Haltung, tiefenentspannt.

Eine Körperhaltung, die alles einfängt, was Spencer ausgemacht hat.

Eine Berliner Künstlerin arbeitet an dieser Statue nebst Podest, wobei sie Updates aus dem Herstellungsprozess gibt. Ist das Denkmal erst einmal fertig, soll es versiegelt werden, um bei Ausstellungen, aber auch beim „Spencerhill Festival“ die Besucher zu empfangen. Eine tolle Idee.

Aufgrund der aktuellen Lage und dem Wegfall vieler Veranstaltungen durch die Corona-Krise stehen dem Team jedoch noch Kosten von etwa 15.000 Euro aus. Wer also aushelfen möchte, findet die Kampagne hier und kann spenden. Wer 300 Euro oder mehr gibt, erhält sogar eine Würdigung im Sockel.

Auch andere Belohnungen sind möglich – checkt die Kampagne bei StartNext aus. Berichtet ansonsten gerne auch anderen Fans von der Aktion, damit die nötigen Gelder zusammenkommen, falls ihr selbst nicht spenden mögt oder könnt. Auch Direktüberweisungen sind möglich, Infos dazu hier.

Auch die zweite News aus den Reihen des „Spencerhill Festivals“ dreht sich um Kunst, wenngleich es hier um Musik und nicht um ein Standbild geht:

Für die Festival-Hymne planen die Veranstalter, den weltgrößten Fan-Chor zu versammeln. Der Song „Ciocio-Ciociolosa (Shosholoza)“ soll das Festival 2021 unter das Thema „das Krokodil und sein Nilpferd“ stellen.

Ein kleines Profi-Ensemble, das schon bei „Der König der Löwen“ tätig war, hat die Hymne als Vorlage eingesungen. Nun dürft ihr Zuhause vor eurem eigenen Mikro und eurer Webcam fleißig darüber mitsingen und ihnen nacheifern, ordentlich mit Schmackes – und das Ergebnis danach hochladen.

Sämtliche Einsendungen werden vom „Spencerhill“-Team zusammengeschnitten und ein gewaltiger Chorsong soll aus allen Einsendungen entstehen. Der Track wird etwa auf dem nächsten Album des Musikers Don Bastiano Joao Coimbra de la Coronilla y Azevedo landen, der gleichzeitig den Soundtrack zum kommenden Festival beisteuern wird.

Alle Infos zu der Aktion und selbstverständlich auch den Text, damit ihr mitsingen könnt, findet ihr wiederumhier!

Zwei tolle Aktionen, die das Leben Bud Spencers würdigen und uns den Helden unserer Kindheit noch stärker ins Gedächtnis rufen, wenn das überhaupt möglich ist. Beides verdanken wir den Verantwortlichen des „Spencerhill Festivals“, des größten Fantreffens zu Ehren der kongenialen Fresslukenmasseure Spencer und Hill.

Wenngleich der Anlass nicht so schön ist: Denn wegen Corona liegt leider auch beim Spencerhill Festival momentan alles flach – und viele Projekte wie die Erweiterung des Terence-Hill-Museums müssen warten. MANN.TV wünscht den Organisatoren also von Herzen, dass es bald wieder besser läuft und dass beide neuen Aktionen von Erfolg gekrönt sind!