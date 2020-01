Kultiges Fantreffen in diesem Jahr in NRW

Autor: Bernhard Trecksel

Auch in diesem Jahr findet das kultverdächtige Fantreffen für Jünger des tollsten schlagkräftigen Duos der Welt statt: Das „Spencerhill Festival 2020“. Dieses Mal wird die Sause im Safariland Stukenbrock in Nordrhein-Westfalen steigen. Kein Wunder: Vom 3. bis 6. September 2020 dreht sich in diesem Jahr alles um den Filmklassiker „Das Krokodil und sein Nilpferd“.

Veranstalter M. Maaß dazu: „Wir stießen bei den Safariland-Betreibern genauso auf offene Ohren wie bei Terence Hill selbst, der im nächsten Jahr sogar die Schirmherrschaft des Festivals übernehmen wird.“ Stargast in diesem Jahr: Joe Bugner, der in „Das Krokodil und sein Nilpferd“ seinerzeit den bösen Händler Mr. Ormond gab, der exotische Tiere aus Afrika stehlen wollte.

In insgesamt vier Filmen des schlagkräftigen Duos war der Boxweltmeister im Schwergewicht von 1998 mit von der Partie. Ein Mann, der zweimal über die kompletten zwölf Runden gegen Muhammad Ali gekämpft hat, ohne zu Boden zu gehen. Genau der richtige Widersacher für das schlagkräftige Duo Bud Spencer/Terence Hill. Es wird nach langer Zeit Bugners erster Besuch in Deutschland – und für Fans eine einmalige Chance, die Legende zu treffen.

Zum ersten Mal wird 2020 beim Fantreffen die anspruchsvolle Spencer-Hill-Western-Show aufgeführt, um damit die legendäre Trinity-Reihe um „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ zu ehren. Zahlreiche Livekonzerte von ikonischen Bands aus Ungarn und Italien erwarten die Fans beim „Spencerhill Festival 2020“, die Filme der beiden Kultstars werden im Spencerhill-Kino gezeigt und es gibt viele Filmrequisiten, kostümierte Fans und Doubles zu bestaunen.

Auch ein spezielles „Anulu“-Areal wird es geben, wo Sal Borgese in seine Paraderolle schlüpft und Fans bei Wildwaserbahn und Wasserschlacht erwartet

Auf dem 65ha großen Gelände des Parks wird so allerhand los sein – die Besucher können 30 Fahrgeschäfte kostenfrei nutzen und sich an einer Safarirundfahrt mit 600 Tieren erfreuen. Bis zu 3000 Fans werden vor Ort nächtigen können – das Fancamp vor den Toren des Parks sowie viele Hotels im Umkreis und ein neues Erlebnisresort vor Ort machen es möglich.

Es wird noch viel mehr Highlights geben, doch Veranstalter M. Maaß bewahrt sich ein paar Geheimnisse, die erst im Laufe des Jahres 2020 bekanntgegeben werden. Wer weiß, vielleicht kommt Terence Hill ja in diesem Jahr persönlich? Wäre ja cool. Apropos Terence Hill: Der Vegetarier hat darauf beharrt, dass ein Euro von jeder Eintrittskarte für einen guten Zweck an den Tierschutz gehen wird. Als Schirmherr adelt er das Festival jedenfalls hochoffiziell mit seinem Namen.

Der Eintritt für das „Spencerhill Festival 2020“ kostet online ab 79 Euro p. P., das Ticket ist gültig von Donnerstag bis Sonntag. Es wird in diesem Jahr erstmals Tages-/Schnuppertickets für Do./Fr. und Sa. geben. Kinder bis einschließlich fünf Jahren kommen umsonst rein, Kids von sechs bis vierzehn bezahlen einmalig 19 Euro in Begleitung ihrer Eltern.

Weitere Infos findet ihr HIER.