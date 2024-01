Trash-Spektakel: Trailer zum irren Monsterfilm „Monsternado“ – Die Welt der Trashfilme hat in den letzten Dekaden schon so einige wirklich abgedrehte Streifen hervorgebracht. Gerade derlei Filme, die durch übertriebene Handlungen, minderwertige Spezialeffekte und skurrile Plots auffallen, haben ihre eigene Anhängerschaft. Ein glänzendes Beispiel dieser Kategorie ist der kürzlich in den USA veröffentlichte „Monsternado“.

Dieses Werk, das sich nahtlos in die Tradition von Filmen wie „Sharknado“ einreiht, verspricht ein wildes Trash-Fest für Fans. Das zeigt auch der Trailer zu diesem Trash-Spektakel. Mit dem bevorstehenden Abschied des „SchleFaZ“-Formats von Tele 5 endet eine Dekade, in der Trashfilm-Fans regelmäßig mit Kommentaren von Oliver Kalkofe und Peter Rütten unterhalten wurden.

Gigantischer Monster-Wirbelsturm über amerikanischer Großstadt

Diese Sendung, die sich der humorvollen Betrachtung von Trashfilmen widmete, hinterlässt eine spürbare Lücke. Und eben „Monsternado“ könnte jedoch genau in diese Lücke passen. Der Film, der ganz im Geiste von „Sharknado“ und ähnlichen Werken steht, bietet eine wilde Mischung aus Tornados und monströsen Kreaturen. „Monsternado“ ist ein Paradebeispiel für das, was Trashfilme so unterhaltsam macht.

Der Film vereint einen Wirbelsturm, der über dem Bermuda-Dreieck allerlei prähistorische Raubtiere, riesige Schlangen, Krokodile und Tintenfische aufsammelt, und lässt diese über eine amerikanische Großstadt regnen. Es ist ein Konzept, das so absurd wie belustigend ist. Während „Monsternado“ in den USA bereits sein Publikum findet, bleibt die Zukunft des Films in Deutschland noch ungewiss. Es ist noch nicht bekannt, wann und wo der Film hierzulande zu sehen sein wird.

Fans des Genres dürften jedoch gespannt sein, ob und wann sie die Gelegenheit bekommen werden, dieses neueste Trash-Werk zu erleben.

Quelle: filmfutter.com