Spektakel der alten Schule: Actionkracher mit Gerard Butler bekommt eine Fortsetzung – Gerard Butler mag nicht zu den ganz großen Publikumsmagneten im Kino zählen, dafür liefert er einem treuen Publikum jedoch einen Actionkracher nach dem anderen. Einer davon ist der „Heat“-Verschnitt „Criminal Squad“ aus dem Jahr 2018, zu dessen Fortsetzung es nun endlich erste konkrete Infos gibt.

„Deadline“ zufolge soll es für Detective Nick „Big Nick“ O’Brien vom Los Angeles County Sheriff’s Department für Schwerverbrechen in dem Actionthriller diesmal nach Europa gehen.

Dort hofft er, Hinweise zu finden, die ihn auf die Spur des gerissenen Diamantendiebes Donnie Wilson (O’Shea Jackson Jr.) führen könnten, mit dem Nick bekanntermaßen noch eine Rechnung zu begleichen hat, und der mit dem größten Diamantenraub der Weltgeschichte bereits seinen nächsten Coup plant.

Neben Butler und Jackson Jr. sind für „Criminal Squad 2“ bereits Jordan Bridges, Swen Temmel, Bob Jennings sowie Guiseppe Schillaci bestätigt. Wie schon im Vorgänger soll Christian Gudegast für die Regie und das Drehbuch verantwortlich zeichnen.

Laut „Screen Rant“ soll auch „Criminal Squad 2“ auf einem wahren Ereignis fußen. War es im Erstling noch der versuchte Raub in der südkalifornischen Niederlassung der Federal Reserve Bank von San Francisco in Los Angeles, nimmt man sich nun mit dem Diamantenraub in Antwerpen von 2003 den größten Edelsteinraub aller Zeiten zum Vorbild.

Gedreht wurde bereits im Frühjahr 2022 in Serbien und Frankreich.

Mit Blick auf den ersten Teil, der Butler zufolge „sehr schmutzig“ gewesen sei und dabei auch schwermütige Eheprobleme thematisierte, versprach der Schauspieler gegenüber „Inverse“, dass der Nachfolger „sehr viel mehr Spaß“ bereiten solle.

Mit einer Komödie ist aber glücklicherweise nicht zu rechnen, freut sich doch Tom Ortenberg, CEO des Independent-Studios Briarcliff, das sich die US-Rechte in Cannes sichern konnte, gemäß „kino.de“ auf ein Actionspektakel der alten Schule:

„Wir sind große Fans von Gerard Butler, mit dem wir schon mehrfach zusammengearbeitet haben, und freuen uns sehr, mit ihm, Christian Gudegast, Produzent Tucker Tooley und der fantastischen Besetzung an Bord zu sein. Bei Filmen wie diesem macht es Spaß, ins Kino zu gehen; und wir können es kaum erwarten, dem Publikum die Möglichkeit zu bieten, ihn auf der großen Leinwand zu sehen.“

