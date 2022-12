Special: Die 34 heißesten Actionfilm-Darstellerinnen – Schier ohne Ende Actionfilme haben uns in den letzten Jahrzehnten reichlich Unterhaltung geboten. Darunter so viele Klassiker und Kultfilme mit allerhand Actionstars. Schwergewichte wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Mel Gibson, Jason Statham, Tom Cruise und unzählige weitere Ikonen sind unter ihnen.

Wenn man zurückblickt auf all die Jahre des Actionfilms, gab es jedoch auch allerhand Frauen, die dem Action-Genre ihren Stempel aufgedrückt und legendäre Charaktere erschaffen haben. Wer kennt schließlich nicht Red Sonja, gespielt von der altehrwürdigen Brigitte Nielsen. Oder Sigourney Weaver, die in etlichen Filmen Aliens bekämpft hat als toughe Ripley.

Nicht zu vergessen Gal Gadot als Wonder Woman, Kate Beckinsale als bissige Vampir-Queen in der „Underworld“-Reihe, Zombiejägerin Milla Jovovich oder Angelina Jolie als sexy Lara Croft. Deshalb haben wir uns in unserem neuen Special den heißesten Actionfilm-Darstellerinnen gewidmet. Und wie immer, dieses Ranking ist nicht in Stein gemeißelt. Schließlich hat jeder ganz andere Favoriten.

Platz 34: Devon Aoki (u.a. DOA: Dead Or Alive, Sin City)

Platz 33: Maggie Q. (u.a. Mission: Impossible III, Rush Hour 2)

Platz 32: Sofia Boutella (u.a. Kingsman: The Secret Service, Star Trek Beyond, Die Mumie)

Platz 31: Zhang Ziyi (u.a. The Grandmaster, House Of Flying Daggers)