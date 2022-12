Special: Die 35 schönsten europäischen Schauspielerinnen – Täglich begeistert uns die gigantische Film- und Serienwelt. Fast sicher dürften all die Filme und Serien den meisten von uns unzählige Stunden Unterhaltung geboten haben. Mittendrin sind natürlich auch wahnsinnig viele Schauspielerinnen, die mit ihren Performances oftmals die Kirsche auf der Filmtorte bilden. In all den Jahrzehnten wurden hier unendlich viele Stars geboren.

In der großen US-Filmschmiede Hollywoods, aber auch mittlerweile all den US-Streaming-Produktionsstätten sind nicht nur Amerikanerinnen groß geworden. Denn viele der Stars und Newcomerinnen stammen von unserem Kontinent: Europa.

So wie beispielsweise die Schwedin und Lara Croft-Darstellerin Alicia Vikander, unser deutscher Exportschlager Diane Kruger, das heiße Bond-Girl Léa Seydoux oder die Damen von der Insel wie „Game of Thrones“-Ikone Emilia Clarke aus England, „Harry Potter“-Star Emma Watson, Sternchen Millie Bobby Brown bekannt aus der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ oder die Megastars Keira Knightley und Kate Beckinsale.

Ja, Europa hat jede Menge tolle Darstellerinnen hervorgebracht, egal ob in Hollywood oder auf europäischem Boden. In unserem neuen Special zeigen wir euch deshalb die 32 schönsten europäischen Schauspielerinnen.

Platz 32: Felicity Jones (Birmingham, Vereinigtes Königreich)

Platz 31: Nadia Hilker (München, Deutschland)