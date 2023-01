Special: Die 25 besten Erotik-Thriller – Die lange Geschichte des Films hat bis heute schier unzählige Genres hervorgebracht. Dazu gehören auch die allseits bekannten Erotikfilme. Doch auch in dieser Filmkategorie teilen sich die Filme voller Lust, Begierde, Sex und heißen Körpern noch mal in weitere Teilbereiche auf. Wir haben uns in unserem neuen Special einmal in der Film-Vita der Erotik-Thriller umgesehen.

Denn wenn Spannung und Erotik aufeinandertreffen, knistert es gewaltig. Außerdem hat uns eben genau jenes Genre so einige der unvergessenen und ikonischsten Film-Szenen inklusive etlicher Superstars beschert. An der Spitze ist hier ohne Frage die Verhörszene mit Sharon Stone, die lasziv und ohne Höschen auf dem Stuhl sitzt. Viel Spaß nun mit den 25 besten Erotik-Thrillern – und wie immer gilt es auch bei diesem Special, dass dieses Ranking nicht in Stein gemeißelt ist.

Platz 25: Body Heat – Eine heißkalte Frau (1981)

Platz 24: Bound – Gefesselt (1996)

Platz 23: Femme Fatale (2002)

Platz 22: Ein mörderischer Sommer (1983)

Platz 21: Enthüllung (1994)