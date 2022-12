Special: Die 23 heißesten Sitcom-Darstellerinnen – Wer kennt und liebt sie nicht, die guten und auch vielen Situationskomödien in Serie, besser bekannt als Sitcoms. Was haben uns in den letzten 40 Jahren unzählige von ihnen doch beste Spaßunterhaltung geboten. Darunter so viele Kult-Sitcoms wie „Eine schrecklich nette Familie“ mit Kult-Oberhaupt Al Bundy, „King of Queens“, „How I Met Your Mother“, „Two and a Half Men“, „Friends“, „The Big Bang Theory“ oder die unvergessene Heimwerker-Show „Hör mal, wer da hämmert“.

Unvergessen sind viele der Sitcoms jedoch auch wegen ihrer weiblichen Darstellerinnen, die so einige Kultfiguren erschaffen haben. Die 23 heißesten Sitcom-Darstellerinnen präsentieren wir euch heute in unserem neuen Special.

Platz 23: Masiela Lusha (George Lopez)

Platz 22: Debbe Dunning (Hör mal, wer da hämmert)

Platz 21: Tina Fey (30 Rock)