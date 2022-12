Special: Die 20 besten deutschen Serien – Fans der Unterhaltung in Episodenform können sich wahrlich nicht beschweren, werden sie doch seit Jahrzehnten von Jahr zu Jahr mit immer neuen Serien beschenkt. Die Auswahl dabei ist immens, von Fantasy, Drama und Thrillern über Krimis bis Comedy hat man die freie Auswahl. Während die großen Megaseller unter den Serien oftmals aus den USA stammen, vergisst man schnell, dass auch einige Serien hierzulande große Erfolge gefeiert haben.

Und in den letzten Dekaden gab es einige Serien, die heute sogar Kultstatus besitzen. Wir haben uns daher mal in der Serien-Geschichte Deutschlands umgeschaut und präsentieren euch in unserem neuen Special die 20 besten deutschen Serien aller Zeiten.

Platz 20: Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (1966)

Platz 19: Die Schwarzwaldklinik (1985 bis 1989)

Platz 18: Unser Lehrer Doktor Specht (1991)

Platz 17: Dark (2017 bis 2020)

Platz 16: Lindenstraße (1985 bis 2020)

Platz 15: Der Alte (1977 bis heute)

Platz 14: Babylon Berlin (2017 bis heute)

Platz 13: Der letzte Bulle (2010 bis 2014)

Platz 12: Der Fahnder (1983 bis 2001)

Platz 11: Familie Heinz Becker (1992 bis 2004)