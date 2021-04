Space Jam: A New Legacy: Deutscher Trailer zur Basketball-Schlacht mit Bugs Bunny – In den 90er Jahren überraschte Kinogänger ein ausgefallener Streifen, der bis heute bei Basketball- und Zeichentrick-Jüngern gleichsam Legendenstatus genießt: In „Space Jam“ traten Korbleger-Gott Michael Jordan und die verrückten Looney Tunes rund um Bugs Bunny und Daffy Duck zum Basketball-Duell an. Ihre Feinde: fiese Aliens, die die Erde unterjochen wollten. Nun, viele Jahre später, kehrt die Legende zurück: „Space Jam: A New Legacy“ verquickt einmal Basketball und Animationen. Hier der deutsche Trailer.

Dieses Mal spielt die Hauptrolle kein Geringerer als die Court-Ikone LeBron James. In der Handlung des Films werden er und sein kleiner Sohn Dom in die digitale Welt gesogen. Hier nimmt eine ebenso böse wie basketballvernarrte Künstliche Intelligenz die beiden gefangen. Um wieder nach Hause zu können, müssen sich Vater und Sohn mit den Looney Tunes rund um Bugs und Lola zusammentun. Denn nur so kann ein Basketball-Team geformt werden, das die KI überhaupt schlagen könnte.

Doch der Feind scheint übermächtig und verfügt über eine Mannschaft mit nie zuvor gesehener Schlagkraft – eine Auswahl einiger der mächtigsten professionellen Basketball-Stars aller Zeiten macht es LeBron und seinen Zeichentrick-Freunden schwer. Einmal mehr heißt es „Tunes“ gegen „Goons“ – der Beginn einer epischen Konfrontation, die auch das Verhältnis zwischen dem Basketballstar und seinem Jungen entscheiden wird.

In weiteren Rollen in „Space Jam: A New Legacy“ zu sehen, bzw. hören: Don Cheadle („Avengers“), Khris Davis („Atlanta“), Sonequa Martin-Green („The Walking Dead“), Newcomer Cedric Joe sowie Jeff Bergman („Looney Tunes Cartoons“) und Eric Bauza („Looney Tunes Cartoons“). „Space Jam: A New Legacy“ soll noch 2021 in die Kinos einziehen, so alles glatt läuft.