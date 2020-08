Sopranos, GoodFellas und Boardwalk Empire: Macher der Klassiker arbeiten an gemeinsamer Mafia-Serie – Für Fans von Gangsterfilmen führt neben „Der Pate“, „Es war einmal in Amerika“ und „Casino“ kein Weg an „GoodFellas“ vorbei, ist der Film doch ein absoluter Grundstein des Genres. Im Serienbereich gilt das gleiche für „Die Sopranos“. Nun haben sich die Verantwortlichen hinter diesen beiden Meilensteinen für eine neue Serie zusammengetan.

Für Fans von Mafiastreifen könnte es wohl kaum bessere Neuigkeiten geben, als dass „Die Sopranos“-Produzent Terence Winter sowie der Autor des „GoodFellas“-Drehbuchs, Nicholas Pileggi, bei dem neuen Projekt hochoffiziell mit dabei sind. Viel ist zu der neuen Serie ansonsten noch nicht bekannt.

Konkret soll es aber um Korruption in den USA und organisiertes Verbrechen gehen, wobei die allererste Mafiafamilie überhaupt in den Vereinigten Staaten im Mittelpunkt des Formats stehen und die Perspektive der Folgen liefern soll. Wie „Deadline“ bestätigt, wird Winter das Drehbuch jeder Folge dabei gemeinsam mit Pileggi verfassen.

Das ist insofern interessant, als dass Pileggi seinerzeit das Skript zu dem Roman „Wiseguy: Life in a Mafia Family“ lieferte und „GoodFellas“ damit ungemein packend machte. Nicht umsonst heimste der Autor damals eine Oscarnominierung für sein Drehbuch ein. Winter hingegen kennt man nicht „nur“ von „Die Sopranos“: Er schuf auch die beliebte Gangsterserie „Boardwalk Empire“ mit Steve Buscemi, produzierte und schrieb Drehbücher.

Mit dem neuen Format kommt auf die Liebhaber von dramatischen Gangstergeschichten hier wohl abermals ein echtes Schwergewicht zu. MANN.TV informiert euch, wenn wir mehr zu dem Projekt wissen.

Quelle: unilad.co.uk