Heute im TV: Legendärer Old-School-Schocker – Wenn in einem Horror-Streifen eine Gruppe von College-Studenten nach einer Autopanne Unterschlupf sucht und das dann noch in einem alten Museum … nun, das endet nicht gut. Und so springen bei diesem legendären Gemetzel unter anderem Elisha Cuthbert, Chad Michael Murray und Paris Hilton über die Klinge.

Willkommen zu einem wahren Horror-Highlight, nämlich „House of Wax“ aus dem Jahre 2005, von dem ihr euch heute Abend im Free-TV bespaßen lassen könnt. „House of Wax“ hat sich nach all den Jahren unter Genre-Fans den Status Kult verdient. Und das, obwohl der Plot nach Schema F abläuft. Kein Wunder gehört der Splatter-Horror doch zu den sogenannten „Backwoods“-Horrorfilmen, wie beispielsweise die Genre-Klassiker „The Texas Chainsaw Massacre“ oder „The Hills Have Eyes“.

Wachsfigurenkabinett des Grauens

Nur eben in einem anderen und überaus erfrischenden Horror-Szenario: Dieses beginnt mit einer Gruppe von College-Studenten, die eigentlich auf dem Weg zu einem Football-Spiel waren. Doch dann haben sie eine Autopanne und suchen einen Unterschlupf. Den finden sie in einem alten Museum, nicht ahnend, dass dies ein wahres Horrorkabinett ist. Die Gruppe stellt schnell fest, dass sie in einem Wachsfigurenkabinett gelandet sind – einem mit echten menschlichen Körpern.

Doch nicht nur das: Dort haust auch ein durchgeknallte Kurator – und der ist auf der Suche nach neuen Ausstellungsstücken. Herzlich willkommen in „House of Wax“! Der Streifen des damaligen Regie-Debütanten Jaume Collet-Serra beginnt zwar noch recht gediegen, nimmt aber schnell Fahrt auf, um dann in bester Splatter-Manier zu eskalieren.

Wer also Bock auf diesen Old-School-Horror-Klassiker hat, sollte heute Abend unbedingt um 22:40 Uhr den Sender Tele 5 einschalten!