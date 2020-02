Autor: Bernhard Trecksel

Sonic the Hedgehog: Trailer zur Porno-Parodie Sonic The Vadgehog – Es war so unvermeidlich wie der alltägliche Sonnenaufgang oder die Tatsache, dass wir alle dereinst den Löffel abgeben müssen. Denn die älteste aller Internetregeln besagt, dass es von schlicht allem, das es gibt, auch eine Porno-Variante geben muss. So ist nun passiert, was viele schon befürchtet haben – kaum, dass Segas Hüpfspiel-Maskottchen „Sonic the Hedgehog“ seine Turnschuhe erfolgreich im Kino schnürt, gibt es auch schon die „Heimatfilm“-Parodie dazu.

„Sonic The Vadgehog“, ein wirklich mieses Wortspiel, das frei übersetzt in etwa „Sonic, der Vagina-Igel“ bedeutet. Nicht, dass das Aufkommen einer Porno-Version der Sega-Kultfigur irgendwen verwundert hätte – das Internet ist voll von „Fan-Kunst“, in der Sonic, Tails und Knuckles sowie auch der böse Dr. Robotnik/Eggman alles Mögliche mit dem weiblichen Sonic-Pendant oder auch miteinander so anstellen. Würg. In diese … Sparte dringt eben auch diese Parodie … vor.

Nun also hat sich die Produktionsfirma WoodRocket des Themas mit echten Pornodarstellern angenommen – kein Wunder, hat sich das „Pornhub“-affiliierte Unternehmen in den letzten Jahren doch mit etlichen Porno-Parodien von Filmen und vor allem Videospielen wie etwa „Ass Sex Legends“ (zum Game „Apex Legends“) oder „The Legend of Zildo“ einen Namen gemacht.

