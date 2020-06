Sonic the Hedgehog – Film-Kritik – Ein jeder Gamer kennt und liebt ihn – diesen kleinen blitzschnellen blauen Videospielhelden. Der ikonische Super-Igel machte aber auch in seiner Videospielverfilmung im Kino eine gute Figur und rast nun auf DVD und Blu-ray in die Wohnzimmer. Im Film ist Sonic mit seinen 15 Jahren ein pubertierendes Powerpaket, aber dessen ist er sich selbst noch nicht wirklich bewusst.

Zu seiner eigenen Sicherheit soll er sich auf dem Planeten Erde verstecken. Allerdings gibt es hierfür eine Bedingung: Die Welt soll niemals von seiner Existenz erfahren. Doch das erweist sich für den extrovertierten Igel als schier unmöglich, vor allem im Hinblick auf seine Super-Power, die er erst noch entdecken muss.

Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf ihn aufmerksam wird. Zum Glück gerät Sonic an Tom, einen zynischen Polizisten, der aber das Herz am rechten Fleck hat. Gemeinsam nehmen es die beiden mit Sonics verrücktem Erzfeind Dr. Robotnik auf, der sie schon bald über den ganzen Planeten jagt. Eine atemberaubende Verfolgungsjagd in Schallgeschwindigkeit beginnt.

Natürlich war im Vorfeld die Erwartungshaltung der Fans riesig und „Sonic the Hedgehog“ hat diese am Ende erfüllt – mit einem rasanten Abenteuer und eine gewaltigen Portion Unterhaltung. Ganz wie in den Videospielen bringt der blaue Igel auch im Film ein ordentliches Tempo auf die Leinwand, flitzt und kugelt sich dabei fröhlich durch die Welt.

Auch die Redelust des überaus neugierigen Energiebündels ist dabei nicht zu bremsen, inklusive einiger echt cooler Sprüche, die er vom Stapel lässt. Was ebenfalls positiv ins Auge fällt, ist Sonics durchgeknallter Erzfeind Dr. Robotnik. Denn der wird von keinem Geringeren gespielt als von Jim Carrey.

Und der gibt ebenfalls Vollgas, ist ihm die Rolle des durchgehämmerten Gegenspielers doch wie auf den Leib geschnitten. Besonders, dass er hier extrem überdreht, gefällt – und erinnert bisweilen an seine Performance in „Die Maske“. Generell weiß der Mix aus Realverfilmung und dem animiertem Wildfang Sonic zu begeistern.

Das wirkt überaus homogen und macht einfach derbe Laune. „Sonic the Hedgehog“ ist ein reiner Unterhaltungsfilm für die ganze Familie von jung bis alt – und natürlich für jeden Gamer.

Sonic the Hedgehog (Paramount Pictures) – VÖ: 25. Jun. 20