Der beliebteste blaue Igel der Welt ist zurück und erlebt in SONIC THE HEDGEHOG 2 ein neues großartiges Abenteuer: Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Wir verlosen zum Kinostart einen Satz FALKEN Reifen im Wert von bis zu 1.000 €, je nach Verfügbarkeit, ohne Felgen.

Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik und dessen neuem Partner Knuckles herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, ganze Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

FALKEN, DIE PERFEKTE VERBINDUNG VON AUTO UND STRASSE

Jede Pferdestärke, die der Motor leistet, jede Richtungsänderung, die das Lenkrad vorgibt, jede Bremsbewegung, all diese Kräfte werden von den Reifen auf die Straße übertragen – auf gute und schlechte Straßen, bei Schnee oder Sonnenschein, vom Rennwagen bis zum LKW, vom Turbo-Benziner bis zum E-Auto. Damit ein Fahrzeug in allen Situationen die bestmögliche Verbindung zur Straße hat, bietet Falken Reifen ein komplettes Reifensortiment für PKW, LKW, Leicht-LKW und SUV. Sowohl als Erstausrüstung vieler Automarken als auch im Nachrüstmarkt.

Mehr erfahrt ihr unter www.falkentyre.com

WIR VERLOSEN EINEN SATZ

FALKEN REIFEN IM WERT VON

BIS ZU 1.000 €*! (*Je nach Verfügbarkeit, ohne Felgen. Der Lieferzeitpunkt kann aufgrund saisonaler Schwankungen des Bestandes variieren.) UM AN DER VERLOSUNG TEILZUNEHMEN, BEANTWORTET FOLGENDE FRAGE:

Welcher Schauspieler verleiht Sonic im Film seine Stimme?

A) Julien Bam

B) Til Schweiger



Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift, eurer Telefonnummer und Alter mit dem Betreff "Sonic the Hedgehog 2 - Gewinnspiel" an [email protected] .