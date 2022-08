„Sonic the Hedgehog 2 “ – Film-Kritik – Gamer kennen und lieben ihn – diesen kleinen blitzschnellen blauen Videospielhelden. Der ikonische Super-Igel machte aber auch in seiner Videospielverfilmung „Sonic the Hedgehog“ eine gute Figur. So gut, dass man mit „Sonic the Hedgehog 2“ noch ein filmisches Abenteuer rund um den beliebtesten blauen Igel der Welt drehte.

Der Nachfolger erscheint nun endlich auch im Heimkino auf Blu-ray & DVD. Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er nun beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Die Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten, als er von seinem Erzfeind Dr. Robotnik und dessen neuem Partner Knuckles herausgefordert und auf die ultimative Probe gestellt wird.

Jim Carrey in Bestform

Denn das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, ganze Zivilisationen zu zerstören. Wie gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

Die deutsche Synchronstimme des kultigen Sonic hat wieder YouTube-Star Julien Bam übernommen. An der Seite des Igels steht indes „Westworld“-Darsteller James Marsden als Polizist Tom, Comedy-Legende Jim Carrey brilliert einmal mehr als herrlicher schräger Erzfeind Dr. Robotnik.

Humor, Fanservice und rasantes Abenteuer

Der Plot mit diesem rasanten Abenteuer und all die Figuren funktionieren in „Sonic the Hedgehog 2“ prächtig, sogar noch eine ganze Ecke besser als im ersten Teil. Richtig gut ist auch der große Fanservice, der dem geneigten Gamer und Sega-Kenner geboten wird: Mit all diesen liebevollen Details, die man aus den Sonic-Videospielen kennt.

Da schwingt bei all der Moderne immer eine einer großen Portion Nostalgie mit. Zudem punktet der Streifen mit reichlich Tempo, aber auch viel Humor. Somit ist hier Unterhaltung für Groß und Klein, Gamer aber auch Nicht-Gamer garantiert. Alles in allem stellt „Sonic the Hedgehog 2“ einen würdigen Nachfolger im filmischen Sonic-Universum dar.

„Sonic the Hedgehog 2“ (Paramount Pictures) – VÖ: 11. Aug. 22