Snake Eyes: G.I. Joe Origins: Trailer zum Ninja-Actionfilm – Denkt man an Actionfiguren, so beherrschten die Kindheit der Jungs der 80er und 90er Jahre Figuren wie die Transformers, He-Man, die Turtles oder M.A.S.K. Weit weniger verbreitet: Die G.I. Joe Figuren, die in den USA in etwa den Popularitätsgrad der Barbie innehaben. Dennoch erfreuten sich die Kinoverfilmungen zu Spielzeug und Trickfilmserien auch in Deutschland großer Beliebtheit. Nun steht nach langer Pause mit „Snake Eyes: G.I. Joe Origins“ ein Film aus diesem Kosmos an. Hier der Trailer.

„Snake Eyes: G.I. Joe Origins“ erzählt die Geschichte eines der beliebtesten Charaktere aus dem G.I.-Joe-Universum: Der vermeintlich stumme Ninja mit den eisblauen Augen, den man nie ohne Helm sah und der – wir deuteten es an – nie ein Wort sprach, nachdem er schwer bei einem Hubschrauberunfall verletzt wurde.

Für den neuen „Snake Eyes: G.I. Joe Origins“ entschied man sich, den Ursprung der Figur neu zu deuten:

Man besetzte für den Charakter den britisch-malaysischen Schauspieler und Fernsehmoderator Henry Ewan Golding, der in dem Action-Abenteuer seinen Einstand in der Actionfilm-Reihe gibt. Er verkörpert in dem Film Snake Eyes, einen hartnäckigen Einzelgänger, der einem möglichen Erben des japanischen Clans Arashikage das Leben rettet. Daraufhin heißen die Ninja-Krieger Snake Eyes in ihren Reihen willkommen.

Sie unterweisen den einsamen Mann nicht nur in geheimen Kampftechniken, sondern bieten ihm auch endlich eine Heimat

Doch dann kommen Geheimnisse aus der Vergangenheit von Snake Eyes ans Tageslicht – und er droht, das Vertrauen seiner neuen Familie zu verlieren … Neben Henry Golding werden in weiteren Rollen Andrew Koji als Storm Shadow, Úrsula Corberó als The Baroness, Samara Weaving als Scarlett, Haruka Abe als Akiko, Tahehiro Hira als Kenta sowie Iko Uwais als Hard Master zu sehen sein.

„Snake Eyes: G.I. Joe Origins“ soll am 22. Juli diesen Jahres in den Kinos anlaufen.