Smile: Horror-Hit übertrifft alle Erwartungen – In der Geschichte der Horror-Filme gab es immer mal wieder diese besonderen Streifen, die auf verschiedenen Wegen zu wahren Überraschungshits mutiert sind und Filmgeschichte geschrieben hatten. Man erinnere sich nur an Werke wie beispielsweise „Paranormal Activity“ oder „The Blair Witch Projekt“, die damals rein durch Mund-zu-Mund-Propaganda weltweit zum Kulthit wurden.

Ähnlich verhält es sich aktuell mit dem im September diesen Jahres erschienenen Horror-Thriller „Smile – Siehst du es auch?“. Zwar hat der Film ein Produktionsbudget von 17 Millionen US-Dollar verschlungen, aber mit dem derzeitigen Erfolg hatte wohl niemand gerechnet. So mutiert „Smile“ derzeit zum Horror-Hit des Jahres, der alle Erwartungen übertrifft.

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda zum Horror-Überraschungshit

So ist es nicht nur eine weltweite Box Office-Sensation, die in den USA weiter hinauf Platz 1 der Kinostarts steht, so konnte bereits in der zweiten Woche das Produktionsbudget wieder eingespielt werden. Doch Geld interessiert die Zuschauer nicht. Die feiern das Spielfilmdebüt von Regisseur Parker Finn „Smile“ im weiten Rund. Während Experten dem Horror-Thriller nicht viel zu trauten, so lockte er beispielsweise in Deutschland nach zwei Wochen Hunderttausende in die Kinos.

Einen derartigen Erfolg im Horror-Genre gab es zuletzt 2019 mit „ES Kapitel 2“. Was diesen Erfolg zudem so besonders macht, ist, dass „Smile“ vor allem durch positive Mund-zu-Mund-Propaganda so durch die Decke geht und bis dato weltweit satte 90 Millionen US-Dollar in die Kassen spülte. Wer nun Lust hat, sich diesen Horror-Hit anzusehen, nachfolgend noch ein paar Worte, was euch in „Smile – Siehst du es auch?“ erwartet.

Darum geht es in „Smile“

Nachdem Dr. Rose Cotter Zeugin eines bizarren, traumatischen Vorfalls mit einem ihrer Patienten war, wird sie zunehmend mit erschreckenden und unerklärlichen Ereignissen konfrontiert. Eine bösartige, übernatürliche Kraft scheint fortan ihr Leben zu bestimmen und sie zu terrorisieren. Um zu überleben und dieser schrecklichen neuen Realität zu entkommen, muss sich Rose den Dämonen ihrer eigenen Vergangenheit stellen.

