Slotherhouse: Trailer zeigt kuriosen Faultier-Horror – Horrorfilme gibt es wie den sprichwörtlichen Sand am Meer und es liegt in ihrer Natur, dass die meisten davon das blanke Grauen zeigen. Viele tun das mit einem Augenzwinkern, manche sind bewusst herrlich bescheuert inszeniert. Insbesondere trashige Tierhorrorfilme haben uns abgefahrene „Monster“ serviert: Anakondas mit Skorpionstachel, Sharktopusse, Wirbelstürme voller Haie oder Kokainbären. Doch „Slotherhouse“ könnte sie alle toppen, was das Tier des „Grauens“ betrifft …

Der Name ist Programm: Sloth ist das englische Wort für das gute alte Faultier, ein „Slaughterhouse“ ein Schlachthof, viele Spiele und Filme spielen mit dem Wort. Ein „Slotherhouse“ zeigt uns demnach ein Gemetzel in einem Gebäude, bei dem ein Faultier im Mittelpunkt steht. Das Haus, um das es geht, gehört einer Studentinnenverbindung, auch ein Ort, den man schon in so manchem Thriller als Jagdgebiet eines Killers erlebte.

Doch in Kombination mit einem Faultier?

Das ist schon so herrlich bescheuert, darauf muss einer erst mal kommen. Die Handlung dreht sich um Studentin Emily (Lisa Ambalavanar), die von jemandem ein Faultier erwirbt. Kurzerhand tauft sie das Vieh auf den Namen Alpha. Sie und ihre Kommilitonen machen den schläfrigen Gesellen zum Maskottchen ihrer Verbindung. Das geht, weil Emily viel Einfluss genießt bei ihren Schwestern, nun zur Präsidentin der Verbindung Sigma Lambda Theta aufsteigen möchte.

Da kommt ihr der niedliche Alpha recht, soll er doch ihre skeptischeren Kommilitonen davon überzeugen, dass Emily die richtige Kandidatin für die Führung der Verbindung ist. Doch so schläfrig scheint Alpha nicht zu sein – denn schon bald türmen sich unter der Schwesternschaft die Leichen. So lange, bis eine von ihnen das Verbindungsgebäude selbst als „Slotherhouse“ bezeichnet.

Der offizielle Inhalt schließt mit den Worten:

„Werden Emily und ihre Schwestern mit dem Leben dem Haus entrinnen? Oder ist dieses Todesfaultier mit seinen drei rasiermesserscharfen Krallen zu schnell für sie?“ Allein diese Zeilen sowie der Trailer machen klar, dass man sich hier auf einen herrlichen Unfug einstellen sollte, verfilmt von Matthew Goodhue. Ein mögliches Fest für Trashfans, die ja erst unlängst mit „Cocain Bear“ und „Winnie the Pooh: Blood and Honey“ schon zweimal die Vollbedienung bekamen.

Darsteller in „Slotherhouse“ werden Lisa Ambalavanar, Sydney Craven, Olivia Rouyre, Bianca Beckles-Rose, Andrew Horton, Sutter Nolan, Grace Patterson, Milica Vrzić, Annamaria Serda, Tiff Stevenson, Stefan Kapičić und Kelly Lynn Reiter sein. Faultier Alpha hat übrigens auch eine Stimme: Die verleiht ihm Rudi Rok. In den USA kommt „Slotherhouse“ am 30. August in die Kinos, einen deutschen Termin kennen wir noch nicht.

Quelle: people.com