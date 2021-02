„Skyfire“ – Film-Kritik – Die guten Katastrophenfilme, ein Genre, das überaus beliebt ist und meist für mächtig Unterhaltung sorgt. Insbesondere wenn es dabei um Vulkanausbrüche geht, wie in den Hollywood-Blockbustern „Volcano“, „Pompeii“ oder den Genre-Klassikern „Dante’s Peak“ und „Mount St. Helens“. Mit „Skyfire“ dürfen sich nun alle Vulkan-Katastrophen-Fans auf satte Unterhaltung im Heimkino freuen.

Dieses Mal kommt die glühende Lava allerdings aus China zu uns rübergeschwappt. Der Plot: Nachdem seine Frau bei einem katastrophalen Vulkanausbruch ums Leben gekommen ist, hat sich der Geologe Wentao Li geschworen, nie wieder einen Fuß auf die Insel Tianhuo zu setzen. Seine Tochter Meng hingegen forscht weiter auf der Insel, in der Hoffnung, zukünftige Vulkanausbrüche besser vorhersagen und die nächste Katastrophe verhindern zu können.

Trotz ihrer Warnungen hat der gierige Geschäftsmann Jack Harris auf dem vermeintlich inaktiven Vulkan inzwischen einen Vergnügungspark eröffnet, der täglich zahlreiche Besucher anlockt. Als Wentao in Sorge um seine Tochter auf die Insel zurückkehrt, bricht der Vulkan erneut aus und ein verzweifelter Kampf ums Überleben beginnt.

Der chinesische Blockbuster „Skyfire“ wurde inszeniert von Actionspezialist Simon West („Con Air“) – und der lässt es wunderbar krachen. Sicherlich beschreitet der Plot keine neuen Wege, aber er ist effektiv in Szene gesetzt und sorgt für reichlich explosive Action. Das macht einfach Laune und unterhält ungemein.

Die Spannung kommt dabei auch nicht zu kurz und so bekommt ihr genau das, was man sich von einem Katastrophenfilm wünscht. Richtig stark und stellenweise atemberaubend sind hierbei auch die Special Effects, insbesondere wenn der Vulkan dann so richtig loslegt. Gefallen hat indes auch der Cast mit Jason Isaacs, Hannah Quinlivan, Xueqi Wang und Liang Shi.

Alles in allem können alle Genrefans hier bedenkenlos zugreifen. Denn „Skyfire“ schafft es locker in die obere Schublade der Katastrophenfilme!

Skyfire (Capelight Pictures) – VÖ: 19. Feb. 21