Sky Sharks – Trailer zum Hai-Trashfest – Aufgepasst! Bald geht es ziemlich blutig, verrückt und herrlich trashig mit dem neuen Sci-Fi-Spektakel „Sky Sharks“ zur Sache. Im Trailer dazu bekommt ihr einen sehr guten Eindruck, was euch hier erwartet. So oder so wird es ein irrer Filmtrip werden, mitsamt mutierten Nazis, bösen unsichtbaren Killerhaien und mittendrin: „SchleFaZ“-Star Oliver Kalkofe.

Darum geht es in „Sky Sharks“ – Alles beginnt damit, dass ein Team in der Arktis ein Kriegsschiff der Nazis findet. Der Stahlkoloss aus dem Dritten Reich mit dem Namen Himmelsfaust galt bis dahin als verschollen. Vollgepackt mit allerlei irren Zerstörungsmaschinen, die von Nazi-Wissenschaftlern erschaffen wurden. Darunter auch sogenannte „Reichsflughaie“. Ja, richtig gelesen.

Diese Reichsflughaie sind raketenbetriebene Monster, in denen genetisch mutierte Supersoldaten mit übernatürlichen Kräften sitzen. Die bedrohen nun die Erde. Der geistige Urvater dieser Reichsflughaie ist Dr. Klaus Richter, der nun versuchen muss, seine todbringende Armee der Untoten zu stoppen. Schließlich steht das Überleben der Menschheit auf dem Spiel – und so wird der Himmel zum Kriegsgebiet.

Willkommen bei „Sky Sharks“, der genreüblich mit einem völlig durchgeballerten Plot aufwartet. Und so, wie es ausschaut, wird der Streifen noch mal eine ganze Ecke trashiger und wilder als der Genrekult „Sharknado“.

Richtig spaßig ist zudem der Cast, wo neben Oliver Kalkofe als Hermann Göring auch Tony Todd („Candyman“, „Final Destination“), Mick Garris („Hocus Pocus“), Naomi Grossmann („American Horror Story“), Barbara Nedeljakova („Hostel“), Nick Principe („Laid to Rest“), Michaela Schaffrath, Robert la Sardo und Lynn Lowry („The Crazies“) zu sehen sind.

Aktuell steht der Kinostarttermin am 18. März 2021. Ob das so bleibt, muss man Corona-bedingt abwarten. Es könnte auch gut sein, dass man „Sky Sharks“ direkt ins Heimkino bringen wird.

Quelle: blairwitch.de