Sky: Kunden erhalten drei Streaming-Dienste kostenlos – Kunden, die ein Abonnement beim Bezahlsender Sky besitzen, dürfen sich in den kommenden Monaten über ein erweitertes Angebot freuen, völlig ohne zusätzliche Kosten. In einem Pressegespräch gab Sky bekannt, dass Bestandsabonnenten und natürlich auch alle Neukunden drei neue Streaming-Dienste erhalten werden.

Ein Schritt, der nachzuvollziehen ist, schließlich ist die Konkurrenz gerade im Streaming-Bereich gigantisch: mit den Branchenriesen Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Jedenfalls erweitert Sky im Laufe des Jahres 2022 sein derzeitiges Angebot, weshalb Kunden mehr Inhalte für das gleiche Geld erhalten werden.

Neue Inhalte von Dokus bis zu Serien und Filme

Die Neuerungen werden vom Unternehmen gestaffelt live gehen. So startet man bereits Ende März mit der Einspeisung des Streaming-Dienstes Apple TV+. Diesen erhalten alle Sky-Q-Kunden für drei Monate kostenlos. Im Sommer folgt dann das Streaming-Angebot von Discovery+, das wiederum für ganze zwölf Monate für alle Sky-Q-Kunden kostenfrei verfügbar sein wird.

Zu guter Letzt erweitert Sky sein Streaming-Angebot um Paramount+, das etliche Serien und Filme beinhaltet. Paramount+ wird es im Sky-Abo unbegrenzt kostenlos geben, allerdings nur für Sky-Q-Kunden, die zusätzlich das kostenpflichtige Cinema-Paket dazu gebucht haben.

Starke Partnerschaften

Sky führt mit der Erweiterung seines Angebots fort, was man zuvor schon erfolgreich in die Wege geleitet hatte: starke Partnerschaften. So ist Sky hierzulande mittlerweile der exklusive Anbieter von HBO und somit auch von Erfolgsserien wie „Game of Thrones“. Erst kürzlich folgten der kostenlose US-Dienst Peacock und die Integrierung von RTL+.

