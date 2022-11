Sky: Preiserhöhung für Bestandskunden kommt – Es ist sicherlich der wohl bekannteste Pay-TV-Anbieter Deutschlands, doch mittlerweile schweben dunkle Wolken über Sky Deutschland. Zwar verzeichnet man derzeit wieder einen Zuwachs an Abonnenten, aber einen Gewinn gibt es nicht. Vielmehr ging der Umsatz sogar um rund 15 Prozent zurück.

Das geht aus den neuen Zahlen für das dritte Quartal 2022 hervor, die vom US-Konzern Comcast, zu dem Sky gehört, veröffentlicht wurden. Das es derzeit wieder mehr Sky-Abonnenten gibt als noch Mitte des Jahres, wo die Kundenzahlen sanken, liegt sicherlich an der Highlight-Serie „House of the Dragon“ oder auch an der kommenden Fußball-WM in Katar.

„Uns ist bewusst, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind.“

Es ist also gut möglich, dass dies nur ein kleines Aufbäumen bezüglich der Nutzerzahlen ist. Fest steht jedenfalls: Wer zu den Bestandskunden von Sky gehört, muss bald mit einer Preiserhöhung rechnen, die bereits von Sky bestätigt wurde. Demnach sagte ein Sprecher des Unternehmens:

„Uns ist bewusst, dass Preiserhöhungen nie willkommen sind. Deshalb versuchen wir, die Preise so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig die Inhalte, die unsere Kunden lieben, sowie die Flexibilität bei der Wahl des richtigen Pakets anzubieten.“

Preiserhöhung zwischen 1,00 und 9,99 Euro

Wie hoch die Preiserhöhung im Detail bei Sky sein wird, ist noch nicht bekannt. Was man hingegen weiß: Dass sich die Preiserhöhung zwischen 1,00 und 9,99 Euro bewegen wird. Nach Angaben von Sky würde die höchste Preiserhöhung von rund zehn Euro aber nur fünf Prozent der Bestandskunden treffen, je nachdem welche Pakete man gebucht hat.

Im Schnitt sollen weniger als fünf Euro pro Monat auf die derzeitigen Abo-Preise aufgeschlagen werden. Dafür soll es noch flexiblere Kündigungsoptionen geben. Bis zum Frühjahr 2023 will Sky spätestens seine Preise für alle Bestandskunden angehoben haben. Neukunden müssen derzeit noch keine Preiserhöhungen fürchten, allerdings dürfte auch hier auf lange Sicht an der Preisschraube gedreht werden.

Quelle: techbook.de