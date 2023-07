Sky Deutschland: Keine neuen Originals-Serien mehr – Es ist eine überraschende News, die derzeit die Runde macht. In den letzten Jahren hat Sky Deutschland einige erfolgreiche Serien wie „Das Boot“, „Der Pass“, „Babylon Berlin“, „Chernobyl“, „Pastewka“ oder die Erfolgsserie „Vikings“ von History Television an den Start gebracht.

Damit soll schon ab 2024 Schluss sein, denn Sky Deutschland kündigte nun an, keine Originals-Serien mehr produzieren zu wollen. Die dazugehörige Produktionsabteilung bei Sky wurde sogar bereits aufgelöst. Laut „Variety“ wurden die Mitarbeiter am vergangenen Donnerstag von Sky-Deutschland-Chef Devesh Raj darüber informiert. Laut Sky sollen aber noch alle Serien und Staffeln, die sich aktuell in der Produktion befinden, abgeschlossen werden.

Einige Serien stehen auf der Kippe

So wie beispielsweise die vierte Staffel von „Das Boot“. Danach aber wird es aus dem Hause Sky ab 2024 keine neuen Originals-Serien mehr geben. Durch die einschneidenden Änderungen von Sky stehen Fortsetzungen zu anderen Serien auf der Kippe, wie etwa „Babylon Berlin“. Denn deren heiß erwartete fünfte Staffel befindet sich noch gar nicht in der Produktion. Heißt, nach der derzeitigen vierten Staffel könnte eine der erfolgreichsten Sky-Serien vorzeitig enden.

Allerdings wurde von der Produzentenfirma Beta Film bestätigt, dass die fünfte Staffel in Zusammenarbeit mit der ARD-Produktionsfirma ARD Degeto und X Filme bereits in Auftrag gegeben wurde. Daher werden Fans höchstwahrscheinlich doch noch eine Fortsetzung erleben können. Dann allerdings nicht mehr bei Sky Deutschland.

Sky äußert sich zum Serien-Stopp

Sky begründet auf Nachfrage von „Techbook“ seine Entscheidung, keine Originals-Serien mehr produzieren zu wollen, folgendermaßen: „Seit dem Launch unserer fiktionalen Eigenproduktionen haben sich die Entertainmentbranche, die Content-Landschaft sowie das Nutzungsverhalten der Zuschauerinnen und Zuschauer rapide verändert und weiterentwickelt.

Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Position als Anbieter von hochwertigem, akquiriertem Content, einem unvergleichlichen Sportangebot und dem besten Aggregationsangebot von Entertainment-Apps auf Sky Q, sowie mit unserem Streaming-Service WOW, gut im Markt aufgestellt sind. Wir haben deshalb die Entscheidung getroffen, die Produktion neuer fiktionaler Sky Originals ab 2024 nicht fortzuführen. Wir möchten all unseren Partnern sowie Kolleginnen und Kollegen für ihren signifikanten Beitrag zur Produktion unserer Sky Originals in den letzten Jahren danken.“

