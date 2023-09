Ab 18“: Skandalfilm der 90er jetzt im Stream-Abo – In den 90er Jahren erregte er großes Aufsehen und provozierte mit etlichen Kontroversen, mittlerweile gilt "Crash", der damalige Skandalfilm von David Cronenberg jedoch als Kultfilm und Fetisch-Meisterwerk. Der Streifen ist bis heute berühmt-berüchtigt für seine verstörenden Szenen und thematisiert eine eher ungewöhnliche Form der körperlichen sexuellen Anziehung.

Wer den Film bisher verpasst hat, kann ihn nun auf der Streaming-Plattform Paramount+ finden. In „Crash“ geht es um James Ballard und seine Ehefrau Catherine. Sie sind ein Paar, dessen Ehe in die Jahre gekommen ist. Beide Partner unterhalten außereheliche Beziehungen und teilen ihre Erfahrungen offen miteinander. Ein Wendepunkt in ihrem Leben tritt auf, als James in einen schweren Autounfall verwickelt wird. Dabei stirbt der Fahrer des anderen Autos, während die Beifahrerin in dasselbe Krankenhaus wie James eingeliefert wird.

Provokant, verstörend und ungeschönt: ein typischer Cronenberg

Hier trifft James auf Vaughan, einen Mann, der seine eigene Beziehung zu Autounfällen hat und sogar Bilder von James' verletztem Bein macht. Die Beifahrerin aus dem Unfall und James entdecken später eine besondere Art der Verbindung, angefeuert durch das Erlebnis des Unfalls. Regisseur David Cronenberg ist dafür bekannt, in seinen Filmen provokative Themen zu behandeln. Obwohl er bereits mit Werken wie „Rabid“ und „Videodrome“ für Aufsehen sorgte, setzte er mit „Crash“ noch einen drauf.

Der Film ist eine Adaption eines Romans und untersucht die dunklen Abgründe menschlicher Obsessionen. Cronenberg bleibt dabei seiner künstlerischen Linie treu und ergründet das Verhältnis von Schmerz und Lust. Besonders auffallend ist die Art und Weise, wie „Crash“ die Grenzen zwischen Mensch und Technologie verschwimmen lässt. Durch die Erfahrung des Autounfalls wird ein neuer Bereich der körperlichen Anziehung erforscht, der sich zwischen dem Organischen und dem Mechanischen bewegt.

In dieser Hinsicht bleibt der Film eine faszinierende Studie von Cronenbergs wiederkehrenden Motiven. Für alle, die „Crash“ noch nicht gesehen haben oder ihn erneut erleben möchten, ist der Film in voller Länge und mit einer FSK-18-Freigabe auf Paramount+ erhältlich.

Quelle: filmstarts.de