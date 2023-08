Skandal um „Blind Side“: Sandra Bullock soll Oscar zurückgeben – Das hoch gelobte Charakter- und Sport-Drama „Blind Side – Die große Chance“ aus dem Jahre 2009 gehört zu den beliebtesten Geschichten, die rund um den American Football inszeniert wurden. Für diesen Streifen, der auf einer wahren Geschichte basiert, erhielt Hollywood-Star Sandra Bullock auch ihren allerersten Oscar überhaupt als beste Hauptdarstellerin.

Dort spielt sie die gutbetuchte Leigh Anne Tuohy, eine starke zweifache Mutter, Innenarchitektin und unbeugsame Hausfrau, die mitten im Leben steht. Auf der anderen Seite steht Michael Oher (Quinton Aaron), ein schwarzer Teenager, der aus schlimmen Verhältnissen stammt. Seine Mutter hat sich den Drogen zugewandt, er wurde von seinem Bruder getrennt und wer sein Erzeuger ist, das weiß er bis heute nicht.

Michael Oher löst mit heftigen Vorwürfen Skandal aus

Als die Familie Tuohy nach einer Feier den jungen Mann mitten im Regen auf der Straße aufliest, verändert sich das Leben aller, vor allem das von Leigh Anne und Michael. Die Tore für Ohers Zukunft stehen nun weit offen. Vor allem, da man sein mächtiges Talent beim American Football erkennt, sodass ein weiteres Kapitel für den jungen Mann beginnt. Die verfilmte Lebensgeschichte von Michael Oher in „Blind Side“ sorgte nun Jahre später im wahren Leben für einen handfesten Skandal.

Denn kein Geringerer als der echte Michael Oher meldete sich zu Wort und löste mit recht heftigen Vorwürfen den Skandal aus. Das geht nun soweit, dass der Fall sogar vor Gericht landet. Doch nicht nur das, die ganze Sache sorgte obendrein für einen ausgewachsenen Shitstorm im Netz. Michael Oher behauptet nämlich, nie von seinen „Eltern“ adoptiert worden zu sein, so wie es im Film geschildert wurde. Sie hätten lediglich die Vormundschaft übernommen.

User fordern Rückgabe von Bullocks Oscar

Oher wirft Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy vor, dass sie sich an der emotionalen Geschichte des Films lediglich bereichern wollten und dabei die Fakten außer Acht ließen. Dummerweise bekommt nun auch Sandra Bullock jede Menge Kritik im Netz, da sie in „Blind Side“ in die Rolle von Anne Tuohy schlüpfte. Auch wenn sie mit den Vorwürfen Ohers nichts zu tun hat, stellen nun einige User im Internet Forderungen.

Unter anderem, dass Bullock ihren Oscar zurückgeben solle. Demnach sind von Menschen auf der Plattform X (früher: Twitter) so Forderungen zu lesen wie: „Ich denke, sie sollte ihn [den Oscar] zurückgeben. Sie hat ihn nicht verdient, da es auf einer Lüge basiert.“ Jemand anderes schrieb: „Sie müssen Sandra Bullock den Oscar wegnehmen.“

Aber es gibt auch User, die das Ganze rational einschätzen und sich auf die Seite Bullocks stellen, so wie folgender User: „Ihre Aufgabe war es, die Geschichte des geschriebenen Drehbuchs darzustellen. Sie erhielt keine Auszeichnung dafür, dass sie die echte Person war. Das kann man einem Schauspieler nicht nehmen.“

Quelle: tvspielfilm.de