Simpsons in echt

Simpsons in echt: KI macht Kult-Charaktere lebendig – Seit rund 34 Jahren läuft die weltweit gefeierte Zeichentrickserie „Die Simpsons“ nun schon im Fernsehen. In all den Jahren sind die illustren Charaktere rund um die Familie Simpson wahre Stars geworden. Schon oft haben etliche Künstlerinnen und Künstler versucht, lebensechte Versionen der Kultcharaktere der Zeichentrick-Serie mit Hilfe von Computerprogrammen zu erschaffen.

Während dabei schon einige gute Ergebnisse erzielt wurden, schlägt ein neuerliches Vorhaben alles bereits Dagewesene um Längen. Ein Reddit-Nutzer hat nämlich Mithilfe einer KI die Simpsons so lebensecht wie noch nie erschaffen. Darunter nicht nur die ikonische Familie der Simpsons, sondern auch einige der kultigen und bei den Fans überaus beliebten Nebenfiguren.

Homer, Marge und Co. im echten Leben

Wie also Homer, Marge und Co. im echten Leben aussehen würden, versuchte nun der Reddit-Nutzer „Crows_HeadIC“ zu veranschaulichen. Um dies zu bewerkstelligen, bediente er sich des KI-Programms „Midjourney“. Und das Ergebnis kann sich wahrlich sehen lassen, auch wenn natürlich die erschaffenen Simpsons-Figuren eine Interpretation des Users Crows_HeadIC sind. Jedoch hat er einige charakteristische Merkmale der Charaktere mit einfließen lassen.

Die KI-Ergebnisse sind jedenfalls beachtlich, zeigen sie überaus realistischen Darstellungen der „menschlichen“ Simpsons. Aber nun genug der Worte, schaut doch einfach selbst:

Homer

Marge

Bart

Flanders

Apu

Groundskeeper Willy

Patty & Selma

Smithers

Lenny

Milhouse

