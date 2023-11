"Shrek 5": Kinostart-Termin versehentlich von Praktikantin geleakt – Der grüne Oger Shrek ist einer der ersten echten Animationsfilm-Superstars und zählt bis heute zu den populärsten Charakteren dieses Genres. Da verwundert es nicht, dass die Reihe nach nunmehr vier Filmen und diversen Auskopplungen nun einen weiteren Teil bekommen soll. Doch während nach einer derartigen Ankündigung normalerweise das große Warten um die Bestätigung eines Veröffentlichungsdatums beginnt, wurde dieses diesmal gleich direkt verraten – allerdings wohl eher aus Versehen.

Denn wie aus einem Screenshot eines LinkedIn-Lebenslaufs einer jungen Frau hervorgeht, die dort von sich behauptet, bei NBCUniversal gearbeitet zu haben – der Muttergesellschaft von DreamWorks, und damit eben jenem Studio, welches den tollkühnen Held im Jahr 2001 erstmals in die Kinos brachte – soll 13 Jahre nach dem letzten Teil 2025 eine Fortsetzung kommen.

Laut "TMZ" kann aktuell noch nicht mit Gewissheit gesagt werden, ob der Screenshot auch wirklich echt ist. Sollte dem aber so sein, dann könnte die Dame ernsthafte Probleme bekommen, zählt diese doch auf, unter anderem an der Produktplatzierung für "Shrek 5" mitgearbeitet zu haben, wobei sie in Klammern auch das angebliche Erscheinungsjahr spoilert.

"Bild" zufolge soll das Profil inzwischen überarbeitet worden und der fragliche Eintrag entfernt worden sein.

Dass ein fünfter Teil tatsächlich kommen soll, ist allerdings schon länger bekannt, nachdem Illumination-Chef Chris Meledandri gegenüber „Variety“ bestätigt hatte, dass ein solcher definitiv in der Entwicklung sei.

Meledandri stellte dabei sogar eine Rückkehr des originalen Voice-Casts in Aussicht – also Mike Meyers als Shrek, Eddie Murphy als Esel, Cameron Diaz als Prinzessin Fiona und Antonio Banderas als Kater.

„Wir gehen davon aus, dass die Besetzung zurückkommt. Die Gespräche beginnen jetzt, und das, was wir so mitbekommen haben, ist, dass es eine enorme Begeisterung seitens der Schauspieler gibt, zurückzukehren.“

Ein offizielles Statement zu dem angeblichen Leak vonseiten des Studios steht bislang noch aus. Sollte an der Sache aber etwas dran sein, wird das eine baldige Ankündigung wohl begünstigt haben.

