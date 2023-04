Shrek 5: Der animierte Fantasy-Kult geht weiter – Damals, vor mittlerweile ganzen 22 Jahren verzauberte DreamWorks mit dem Animations-Fantasy-Abenteuer „Shrek – Der tollkühne Held“ Millionen von Fans. Heute weckt der Film bei vielen warmherzige Kindheitserinnerungen. Doch nicht nur das – die Shrek-Familie ist zum Fantasy-Kult aufgestiegen und so gab es wenig verwunderlich eine ganze „Shrek“-Filmreihe mit bis dato drei Nachfolgern im Kino zu sehen.

Obendrein gesellten sich es noch zwei „Der gestiefelte Kater“-Ableger dazu. Es ist eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die in diesem Genre geschrieben wurde und vor allem DreamWorks letztendlich von einem Animationsstudio, das eher ein Nischendasein führte, zu einem echten Konkurrenten von Branchen-Giganten Pixar machte. Nun dürfen sich Fans jedenfalls noch mal so richtig freuen, auch weil der letzte Teil, „Für immer Shrek“, schon wieder 13 Jahre auf dem Buckel hat.

Kino-Comeback des grünen Ogers

Der grüne Oger wird nämlich sein großes Comeback im Kino feiern. Mit der Fortsetzung „Shrek 5“, wie Produzent Chris Meledrandi in einem Interview mit „Variety“ nun offiziell bestätigte. Demnach arbeite man bereits zusammen mit dem Studio DreamWorks am fünften Teil. Zudem stehen die Chancen gut, dass auch die Original-Synchronsprecher wie Eddie Murphy, Mike Myers oder Cameron Diaz wieder mit dabei sind, die nämlich laut Meledrandi „einen gewaltigen Enthusiasmus“ aufweisen, für „Shrek 5“ zurückzukehren.

Was für eine Neuigkeit, sollte doch ursprünglich nach dem vierten Teil 2010 ein Schlussstrich unter die Filmreihe gezogen werden. Doch das ist noch nicht alles. Als Kirsche obendrauf deutet Chris Meledrandi an, das es zudem ein Spin-off mit dem Esel geben könnte. Dies sind wahrlich tolle News für jeden Fan der so beliebten und erfolgreichen Animationsfranchise. Das gilt nicht nur für die Fortsetzung „Shrek 5“, sondern eben auch die Hoffnung darauf, dass die so beliebte Figur der Filme, der Esel, nun nach dem gestiefelten Kater ebenfalls einen eigenen Film bekommen könnte.

Was „Shrek 5“ betrifft, wird man sich allerdings noch etwas gedulden müssen, da sich die Arbeiten an der Fortsetzung um den so liebenswerten Oger noch in der Frühphase befinden. Zu rechnen ist demnach mit „Shrek 5“ frühestens Ende 2024.

