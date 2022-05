She-Hulk: Die Anwältin – Trailer zur neuen Superheldenserie – Noch in diesem erscheint auf Disney+ eine neue Marvel-Serie. Dieses Mal steht in „She-Hulk: Die Anwältin“ die weibliche Version des Hulk im Fokus. In der neuen Disney-Original-Serie schlüpft Schauspielerin Tatiana Maslany in die Rolle des weiblichen grünen Wutbrockens.

Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr jetzt im ersten Trailer zu „She-Hulk: Die Anwältin“ sehen. In der Serie spielt Maslany die Figur Jennifer Walters. Sie ist Anwältin für Menschen, die Superkräfte besitzen. Außerdem ist die Cousine von Bruce Banner (Mark Ruffalo), allen Marvel-Fans bekannt als Hulk. In der Serie verunglückt Jennifer Walters, woraufhin sie eine dringend benötigte Bluttransfusion erhält.

Reichlich Humor und finsterer Gegenspieler

Doch diese rettet nicht nur ihr Leben, sondern sie bekommt auch dieselben Superkräfte wie ihr Cousin Hulk, verzeiht, Bruce Banner. Jetzt muss die Superhelden-Anwältin erst einmal lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren. Nach Sichtung des ersten Trailers zu „She-Hulk: Die Anwältin“ scheint der Humorgrad nicht gerade niedrig zu sein.

Aber mit Emil Blonsky/Abomination wird im Trailer auch ein finsterer Gegenspieler angekündigt, der von Schauspieler Tim Roth gespielt wird. Wir sind gespannt, wie sich diese neunteilige Serie bei den Marvel-Fans durchsetzen wird. Zu sehen ist „She-Hulk: Die Anwältin“ ab dem 17. August 2022 exklusiv auf Disney+.