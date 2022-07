Shark Bait: Trailer zum Hai-Thriller fürs Heimkino – Wer einmal mit einem Jetski durch küstennahe Gewässer gepflügt ist, weiß, wie viel Freude das machen kann. Allzu schnell vergisst man dabei aber, dass die See ihre eigenen Regeln hat, die sich nicht um die Leben der Menschen scheren. Wer diese Regeln unterschätzt, wird bestraft – eine Erkenntnis, die eine Handvoll Jugendliche im neuen Hai-Thriller „Shark Bait“ auf ihren Jetskis machen muss. Hier der Trailer zur maritimen Heimkino-Hai-Fütterung.

Wobei „ihre Jetskis“ der Grundsituation der Handlung gar nicht gerecht wird: Denn Studentin Nat und ihre vier Freunde, welche die Semesterferien in Mexiko verbringen und dort die Sandstrände und das leichte Leben genießen, haben die beiden Wasserfahrzeuge gestohlen. Nach einer durchgemachten Nacht vergreifen sie sich an dem Eigentum anderer – um mit den Jetskis in die kühlen Fluten hinauszurasen.

Aus mehreren Gründen nicht die klügste Idee, wie sich zeigen soll:

Denn erstens fahren sie weit hinaus und zweitens kommt es durch Leichtsinn zu allem Überfluss noch zu einer folgenschweren Kollision. Einer der fünf bricht sich das Bein. Schlimmer noch: Der Unfall lässt eines der Jetskis sinken und das andere funktionsunfähig zurück. Nun treibt das achtlose Quintett Meilen vor der Küste mit einem nutzlosen Wasserfahrzeug und einem Verletzten, während die Strömung die Gruppe erbarmungslos weiter aufs Meer hinauszieht.

Der Weg nach Hause scheint unmöglich, alle Hoffnung vergebens, es könnte kaum schlimmer kommen. Weit gefehlt: Denn der Knochenbruch des Verletzten ist ein offener – und aus dem Spalt dringt reichlich Blut ins Wasser, das schon bald dafür sorgt, dass die Kids hungrige Gesellschaft bekommen … Ein interessantes Setup für einen Tierhorrorfilm, nach Sichtung des Trailers wartet hier ein solider Hai-Thriller aus der Regie von James Nunn (nicht nur) auf Genrefans, der ordentlich Biss hat.

Ob „Shark Bait“ etwas für euch ist, könnt ihr später im Sommer selbst entscheiden: Der Film erscheint digital ab dem 25. August sowie am 9. September auf DVD und Blu-Ray.