Shark Bait: Trailer zum bissigen Hai-Horror – Wer erinnert sich nicht an Steven Spielbergs Klassiker „Der weiße Hai“ (1975), der damals wie auch heute noch für ein unvergleichliches Hai-Horror-Erlebnis sorgt. Seither versuchen – gefühlt jährlich – neue Filme die Mär vom bissigen Hai auf die Zuschauer loszulassen. Generell hat dabei die Kombination von Tieren und Horror schon oftmals prächtig harmoniert.

Mal trashig, mal wild und blutig, aber meist überaus unterhaltsam. Nun steht mit „Shark Bait“ der nächste Hai-Horror in der Pipeline, zu dem es nun auch den Trailer zu sehen gibt. In diesem Tier-Horrorstreifen gibt es wieder einmal eine Gruppe Menschen, die sich auf dem Wasser mit reichlich Partylust aber vor allem Leichtsinn in eine lebensbedrohliche Lage bringt.

Weißer Hai mit mächtig Appetit

Denn in „Shark Bait“ macht ein mörderischer Meeresbewohner Jagd auf die Truppe, nachdem die Partymeute einen verheerenden Jetski-Unfall verursacht hat, bei dem auf dem offenen Meer zwei der Fahrzeuge frontal miteinander kollidieren. Als wäre das nicht schon schlimm genug, lockt das Blut der Verletzten einen großen Weißen Hai an.

Da ein Jetski auf den Meeresboden sinkt und der andere nun funktionsuntüchtig ist, beginnt ein blutiger Überlebenskampf für die Gruppe. Schließlich hat der Hai mächtig Appetit mitgebracht und beginnt auch schon damit, seinen Magen zu füllen.

Spannende Unterhaltung mit reichlich Nervenkitzel

Regisseur James Nunn („One Shot“) hat hier einen genretypischen Hai-Horror inszeniert, der aber nach Sichtung des Trailers durchaus ein hohes Potenzial besitzt, Genrefans spannende Unterhaltung mit reichlich Nervenkitzel anzubieten. Noch gibt es für „Shark Bait“ leider keinen deutschen Kinostarttermin. Wobei es auch gut möglich ist, dass der bissige Hai-Horror direkt im Heimkino erscheinen wird.