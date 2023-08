Serien von damals: Es war einmal … das Leben – Die 90er haben so viele bis heute unvergessene und unvergleichliche Zeichentrickserien hervorgebracht. Eine ganz besondere von ihnen war ohne Frage die französische Zeichentrickserie „Es war einmal … das Leben“. Sie gehörte zu einer ganzen Reihe, die Kindern Wissen vermitteln wollte. „Es war einmal … das Leben“ war hierbei die dritte Serie der „Es war einmal …“-Reihe.

Bis heute entfacht „Es war einmal … Das Leben“ einfach die totale Nostalgie, wenn man sich daran erinnert, wie man seinerzeit als Kind oder Teen diese Informations- und Wissensserie verschlungen hat. Und es wird nicht wenige geben, die diese Reihe ihren Kindern immer noch zeigen. Denn für viele der 90er-Kids war diese französische Zeichentrickserie quasi Pflichtprogramm nach der Schule – und wurde zudem in vielen Klassen im Biologieunterricht gezeigt.

Informative Zeichentrickserie für Kinder und Erwachsene

Mit „Es war einmal … Das Leben“ wurde eine wirklich außergewöhnliche, unterhaltsame und informative Zeichentrickserie für Kinder und Erwachsene geschaffen. Eine Serie, die alle Vorgänge im menschlichen Körper amüsant und leichtverständlich darstellt. Eine Welt voller Blutkörperchen, Botenstoffe oder Nervenimpulse, die sich auf ihrem Weg durch den Körper befinden.

Das wird in dem Format witzig dargestellt, mitsamt motorrad- oder raumschiffartiger Fahrzeuge, inklusive Feuergefechten mit Eindringlingen wie Bakterien oder Viren. Ja, in „Es war einmal … Das Leben“ hat man eine Menge gelernt und selbst Bio-Muffel hatten ihren Spaß daran. Erstmals lief die Serie mit ihren 26 Episoden 1986 in Frankreich.

Wenige Jahre später, am 3. September 1990, fand sie dann über den ARD auch den Weg ins deutsche Fernsehen. Hier bekam „Es war einmal … Das Leben“ schließlich diesen Kultstatus – und zwar bei Jung und Alt – der bis heute Bestand hat. Doch genießt jetzt das originale Intro von damals und schwelgt in Erinnerungen!