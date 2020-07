Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, in denen man die Formel 1 verflucht hat, weil deswegen am Samstagmorgen die Zeichentrickfilme ausgefallen sind?! Auch war es nicht ungewöhnlich, dass man sich am Wochenende sogar den Wecker gestellt hat, um auch ja keine Folge seiner Lieblingsserie zu verpassen. Wird euch bei dem Gedanken nicht auch irgendwie warm ums Herz?

Na, dann kommen wir doch nun zu unserem neuen Teil unserer Reihe mit Serien von damals. Dieses Mal mit einer echten Kultserie der 80er Jahre – Galaxy Rangers! Wer erinnert sich nicht an diesen coolen Mix aus Space Western und Science Fiction.



„Galaxy Rangers“ war dabei eine der ersten Zeichentrickserien im Animestil, die in den USA produziert wurde und erstmals 1986 im Fernsehen lief.

In Deutschland musste man noch einige Zeit warten, bis die Serie zum ersten Mal im deutschen TV lief, nämlich 1990 auf Tele 5 und später in der Wiederholung auf Kabel 1. „Galaxy Rangers“ weiß mit seinen 65 Folgen bis heute Millionen von Fans hinter sich.



Kein Wunder sind die Charaktere der Serie um Freiheitskämpfer Captain Fox und seinem Team jedem ans Herz gewachsen, dazu die spannenden Geschichten sowie der ikonische Soundtrack.

Einfach eine wahre Kultserie in der Zacharias Fox, Doc, Goose, Nico und Buzz die Menschheit vor dem Bösen bewaren. Gemeinsam bekämpfen sie im Jahre 2086 Alien-Outlaws, die die Erde samt ihrer Alliierten bedrohen. Durch Kräfte, die über das normale Maß hinausgehen, wie zum Beispiel Gedankenkontrolle und bionische Implantate, gelingt es ihnen ein ums andere Mal, die Menschheit zu beschützen.

Ach ja, diese Abenteuer der Galaxy Rangers… unvergessen!