Auch den neuen Teil mit Serien von damals widmen wir einer deutschen Krimiserie. Nicht irgendeiner, nein, „Derrick“ hat bis heute mit die größte Fangemeinde im deutschen Ermittlergenre. Egal ob alt, ob jung, alle lieben Horst Tappert als Oberinspektor Stephan Derrick und seinen Kollegen Inspektor Harry Klein, gespielt von Fritz Wepper.

Mit „Mein Name ist Derrick. Ich leite die Ermittlungen.“ ist Derrick aus dem Krimi-Kosmos nicht wegzudenken. Oder wer kennt bitte nicht den Satz „Harry, hol schon mal den Wagen.“, der Hand in Hand mit der Kultserie geht, auch wenn der Satz so nicht einmal in all den 281 Episoden gesagt wurde.

Was aber nicht heißen soll, dass Inspektor Harry Klein bloß immer den Wagen für den Oberinspektor vorfahren musste. Diese Serie war aber nicht nur in Deutschland ein Hit. Nein, „Derrick“ ist die meistverkaufte deutsche Serie der Fernsehgeschichte.

So wurde Horst Tappert in über 100 weiteren Ländern bekannt, weshalb Derrick immer noch einer der bekanntesten deutschen Ermittler ist. Ebenso unvergessen ist die Titelmelodie dieser Serie mit einem Intro, das sich in die Hirnwindungen der Fans gebohrt hat.

Bis heute, und das sind immerhin 46 Jahre nach der Erstausstrahlung 1974, kommt „Derrick“ den meisten als erstes in den Sinn, wenn man über deutsche Krimiserien spricht. Einfach eine legendäre Serie!