#32 How I Met Your Mother

Autor: Erik Rössler

„Wie ich eure Mutter kennenlernte“ – kennt ihr sicher noch, oder? Zeit für einen neuen Teil unserer Reihe mit Serien von damals! Genau, wir sprechen von der Sitcom „How I Met Your Mother“, in der Neil Patrick Harris den vermeintlich netten Banker im feinen Zwirn spielt. Doch eigentlich ist er der Machonator – denn One-Night-Stands in seinem Apartment, Machosprüche und regelmäßige Besuche in der Stripbar Lusty Leopard stehen bei ihm hoch im Kurs.

Neun Staffeln lang bespaßte die Serie mit ihren 208 Folgen ihre Zuschauer und kassierte satte zehn Emmys. Von 2005 bis 2014 konnten wir dabei zusehen, wie Ted Mosby neun Jahre lang seinen Kindern auf der Couch erzählte, wie er ihre Mutter kennengelernt hatte. Das auf eine äußerst humorvolle Art und Weise – mit etlichen unvergessenen Eskapaden, die Ted zusammen mit seinem besten Freund und Mitbewohner Marshall, dessen Verlobter Lily, dem gemeinsamen Freund und Aufreißer Barney sowie Robin erlebt.

Vor allem die eher ungewöhnliche Erzählstruktur hob diese Sitcom von der Masse ab. Wobei gerade die sympathischen Charaktere die Herzen der Fans erwärmten. Allen voran eben der eingangs erwärmte Barney, grandios gespielt von Neil Patrick Harris. Ein Clou von „How I Met Your Mother“ war es, die Identität der Mutter bis zum Finale der achten Staffel geheim zu halten. Auch das große Staffelfinale begeisterte die Fans, spielte doch die komplette neunte Staffel ausschließlich am Hochzeitswochenende von Womanizer Barney und Robin (Cobie Smulders).

Doch in typischer „How I Met Your Mother“-Manier sorgen unerwartete Zeitsprünge und eine clevere Erzählweise dafür, dass man viel mehr Zeit mit den Charakteren verbringen durfte, die man über neun Staffeln liebgewonnen hatte. Ja, „HIMYM“ ist kult – und bei den Fans unvergessen!