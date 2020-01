#31 Two and a Half Men

Autor: Erik Rössler

Fröhlich weiter geht es mit unserer Reihe und den unzähligen Serien von damals. Dieses Mal widmen wir uns der Kultserie „Two and a Half Men“. Jener Sitcom, die sich vor allem mit Charlie Sheen als „Charlie“ und dessen amüsanter Macho-Art in die Herzen der Zuschauer spielte. Die kuriosen und immer „leicht“ anrüchigen Abenteuer von Werbemusik-Komponist und Womanizer Charlie Harper, seinem Versager-Bruder Alan, dessen leicht trotteligem Sohn Jake und der resoluten Haushälterin Berta unterhielten Millionen.

„Two and a Half Men“ wurde erstmals 2003 auf CBS ausgestrahlt und überzeugte die Fans vorrangig mit den ersten acht Staffeln und eben Charlie Sheen. Es folgten vier weitere Staffeln, in denen Ashton Kutcher mit der Figur von Walden Schmidt die Nachfolge von Charlie Harper antrat. Auch wenn die Sitcom weiter ihre Fans hatte, so trauerten nicht wenige dem Abgang von Charlie Sheen nach. Gefeiert wurden aber auch die vielen Gastrollen, die diese Kultserie präsentierte.

So waren in den Staffeln Denise Richards, Megan Fox, Martin Sheen, Jenny McCarthy, Emilio Estevez, Kathy Bates, Miley Cyrus, Scott Bakula, Hilary Duff, aber auch Arnold Schwarzenegger, Mila Kunis, Steven Tyler, ZZ Top, Sean Penn oder Christian Slater zu Gast, um nur eine Handvoll an Gaststars zu nennen. Am Ende stehen zwölf Staffeln mit satten 262 Episoden, die definitiv Seriengeschichte geschrieben haben.

„Two and a Half Men“ war alles in allem ein großer Publikumserfolg und gewann neben mehreren Emmys auch einige Male den People’s Choice Awards. Ohne Frage, diese Serie hatte was und brachte mit Charlie Harper eine echte Kultfigur ins Fernsehen, die bis heute von ihren Fans gefeiert wird.