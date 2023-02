Sequel zum Erfolgsfilm von Ridley Scott: Nachfolger zu Gladiator hat Erscheinungstermin – Ein Film, den wohl jeder Fan historischer Filme und epischer Action kennt, ist „Gladiator“ mit Hollywood-Ikone Russell Crowe. Mehr als zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit die Fans im Jahr 2.000 im Kino mitfieberten, wie Maximus der Gladiator im Sand der Arena gegen den dekadenten Mörderkaiser Commodus antrat. Dass ein Nachfolger in der Mache ist, wurde schon länger berichtet. Jetzt hat er einen festen Termin.

Paramount Pictures gab den neuen Starttermin am vergangenen Freitag bekannt (Stand dieser Meldung). Ein Sequel zum Kampf der Titanen, in dem der ehemalige Feldherr Maximus (Crowe) und der durch Intrigen an die Macht gekommene Kaiser Commodus (Joaquin Phoenix) in ein Rachedrama auf Leben und Tod verwickelt werden, muss die Fußstapfen mächtiger Sandalen füllen. Im Verlauf der Handlung, deren Ausgang hier nicht verraten werden soll, ereignen sich einige wichtige Weichenstellungen für die Fortsetzung.

Sie beginnt mit der Machtergreifung des Commodus im alten Rom:

Als Kaiser entmachtet er nicht nur Maximus, den besten Freund seines verhassten Vaters, sondern lässt auch Frau und Sohn des Maximus bestialisch ermorden. Dies führt den gefangen genommenen Feldherrn in die Arenen, weil er mit seinem Leben abgeschlossen hat, wo er sich als titelgebender „Gladiator“ jedoch schnell einen Namen macht: Denn er wittert eine Chance, so an Commodus heranzukommen, bis es zur ultimativen Konfrontation kommt. Im Mittelpunkt der Handlung des nächsten Films steht ein junger Mann namens Lucius, der sich in „Gladiator“ als Maximus' unehelicher Sohn entpuppte.

In der Handlung des noch namenlosen „Gladiator“-Nachfolgers soll es darum gehen, wie Lucius das Erbe seines Vaters weiterführt. In die Rolle des inzwischen erwachsenen Lucius soll der irische Schauspieler Paul Mescal schlüpfen. Wie „Unilad“ unter Berufung auf „Variety“ berichtet, ist er bereits in Gesprächen für die Hauptrolle. Einen Namen oder konkrete Details zu Handlung und Besetzung hat der Nachfolger aber noch nicht.

Was nicht fehlt, ist hingegen ein Starttermin:

Am 24. November 2024 soll es soweit sein. Man darf gespannt sein, ob es gelingt, an Ridley Scotts Meisterwerk anzuknüpfen, das seinerzeit für elf Oscars nominiert war und fünf davon gewann. Gladiator" spielte damals stolze 460 Millionen Dollar ein und wurde ein Welterfolg. Ob es gelingt, diesen Erfolg zu wiederholen, wird man beobachten müssen.

