Seltene Aufnahmen: Sylvester Stallone übt Rocky-Boxkampf ein – Als die Macher von „Rocky“ – allen voran Sylvester Stallone persönlich – den Film 1976 in die Kinos brachten, hatten sie nicht mit einem derartigen Erfolg an den Kassen gerechnet. Mit einem Einspielergebnis von weltweit über 225 Millionen Dollar begründete der Streifen über einen Underdog, der den Boxkampf gegen einen gefeierten Champ wagt, eine Filmreihe, die bis dato acht Filme umfasst und Kultstatus genießt.

Insbesondere über die jüngsten Nachfolger darf man geteilter Meinung sein. Fakt ist aber, dass der erste "Rocky" auf ewig als einer dieser absoluten Klassiker der Filmgeschichte gelten wird, die man einfach gesehen haben muss.

1977 wurde „Rocky“ dann auch für zehn Oscars nominiert, von denen drei gewonnen wurden. Eine weitere Ehre wurde dabei Sylvester Stallone zuteil, der als erster Filmschaffender überhaupt sowohl als Hauptdarsteller als auch als Drehbuchautor nominiert wurde.

Im Alter von 28 Jahren sah sich der damals bitterarme, aber überaus ambitionierte Sly nämlich die Liveübertragung des Kampfes des damaligen Schwergewichtschampions Muhammad Ali gegen einen relativ unbekannten Herausforderer namens Chuck Wepner, auch bekannt als der „Bayonne Bleeder“, im Fernsehen an.

Wepner galt im Vorfeld als hoffnungslos unterlegen, sämtliche Experten hatten auf einen schnellen Knockout gesetzt. Allerdings hatte keiner mit dem unglaublichen Kampfeswillen des Außenseiters gerechnet, der nicht nur durchhielt, sondern den Champ in der neunten Runde sogar so hart traf, dass dieser angezählt werden musste.

Letztendlich unterlag der Bayonne Bleeder in der 15. und damit letzten Runde durch Kampfabbruch, nachdem der Ringrichter 19 Sekunden vor Ende auf K.O. entschied, obwohl Wepner sich noch an den Ringseilen hochziehen konnte. Dennoch wurde der Herausforderer in dieser Nacht zum gefeierten Helden.

Stallone, der mangels Engagements als Schauspieler damals eine Laufbahn als Drehbuchautor anstrebte, war zutiefst beeindruckt und verfasste wenige Monate nach dem Kampf in angeblich nur dreieinhalb Tagen eine erste Fassung des Films. Der Rest ist Geschichte.

Der Grund, warum wir euch das alles hier erzählen, ist, dass wir vor Kurzem im Netz auf eine interessante Aufnahme gestoßen sind, die den noch jungen Stallone beim Einüben der Kampf-Choreographie mit seinem Filmpartner Carl Weathers zeigt.

Ein äußerst spannendes Zeitdokument, vor allem für Fans des Films. Und wer ist das nicht?!

