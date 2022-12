Seit 50 Jahren Silvestertradition: Die Sendetermine für „Dinner for One“ – Der Kurzfilm „Dinner for One“ ist zu einer Silvestertradition avanciert, die mittlerweile sogar Generationen überdauert. Jedes Jahr aufs Neue freuen sich unzählige Deutsche auf den kultigen Schwarzweißstreifen, der eine eigentlich traurig stimmende Rahmenhandlung mit fast schon klamaukig zu nennendem Humor in einen großen Spaß verwandelt.

Am 31. Dezember 1972 zum ersten Mal beim NDR ausgestrahlt, feiert „Dinner for One“ in diesem Jahr sein 50. Jubiläum als deutsche Silvestertradition.

Dabei gelten folgende Sendetermine:

15.30 Uhr im NDR

17.35 Uhr im WDR

18.40 Uhr in der ARD

19.00 Uhr im MDR und RBB

19.10 Uhr im HR

19.25 Uhr im SWR und SR

19.40 Uhr im BR und NDR

23.35 Uhr im NDR

Solltet ihr den Film dennoch verpasst haben, könnt ihr „Dinner for One“ am ersten Tag des neuen Jahres in der Wiederholung genießen, oder auch schon jetzt in der ARD-Mediathek streamen.

Der rund 18-minütige Sketch geht auf die Londoner Bühnenrevue „En Ville Ce Soir“ zurück, wo das Stück aus der Feder von Laurie Wylie bereits 1934 debütierte.

1962 sollte der Unterhaltungskünstler Peter Frankenfeld auf die Nummer aufmerksam werden, der sie umgehend auf die deutsche Bühne brachte.

Im Theater am Besenbinderhof in Hamburg vor einem Live-Publikum aufgezeichnet sollte „Dinner for One“ mit Freddie Frinton und May Warden in den Hauptrollen und der deutschen Einleitung von Heinz Piper einige Jahre später schließlich seinen festen Platz im Silvesterprogramm bekommen.

1968 war eine Neuaufnahme in Farbe geplant, die jedoch am plötzlichen Tod von Frinton scheiterte. Der digital nachkolorierten Version aus dem Jahr 1999 war kein großer Erfolg beschieden, und so blieb es bei dem Klassiker in Schwarzweiß.

Mittlerweile ist die Sendung die am häufigsten wiederholte des deutschen Fernsehens und wurde 1988 im Guinness-Buch der Rekorde sogar als „weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion“ aufgeführt.

Denn nicht nur in Deutschland ist „Dinner for One“ eine Silvestertradition, auch in Finnland, Schweden, Norwegen, Österreich, Dänemark und sogar Australien und Südafrika erfreut sich der Sketch großer Beliebtheit.

Lediglich im ursprünglichen England kennt die Nummer kaum einer.

Quelle: tag24.de