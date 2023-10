Seit 35 Jahren geplant: Kevin Costner kehrt mit gewaltigem Western-Epos zurück – Kevin Costner ist zweifellos ein Veteran des Westerngenres in Hollywood. Er hat sich sowohl vor als auch hinter der Kamera einen Namen gemacht und dabei einige der denkwürdigsten Westernfilme der letzten Jahrzehnte geprägt. Ein herausragendes Beispiel dafür ist sein Meisterwerk „Der mit dem Wolf tanzt“.

Doch auch in Filmen wie „Wyatt Earp – Das Leben einer Legende“ und „Open Range – Weites Land“ hat er sein Talent im Westerngenre unter Beweis gestellt. Nicht zu vergessen seine bemerkenswerte Leistung in der äußerst erfolgreichen Neo-Western-Serie „Yellowstone“, in der Costner die Hauptrolle spielt. Über die Jahre hinweg hat dieser Hollywood-Star immer wieder bewiesen, dass er eine besondere Bindung zum Western-Genre hat.

Hohe Erwartungen an kommendes Western-Epos

Nun steht er vor einem neuen aufregenden Projekt: „Horizon: An American Saga“. Ein erster Teaser-Trailer wurde kürzlich veröffentlicht und gibt einen vielversprechenden Einblick in das, was uns erwartet. „Horizon: An American Saga“, weckt indes hohe Erwartungen. Es handelt sich um ein zweiteiliges Western-Epos, das in den USA am 28. Juni 2024 und am 16. August 2024 in die Kinos kommen wird.

Die Termine für die deutschsprachigen Veröffentlichungen stehen zwar noch aus, werden aber voraussichtlich in der Nähe der US-Premieren liegen. Die Handlung von „Horizon: An American Saga“ erstreckt sich über 15 Jahre, und beleuchtet die Eroberung Nordamerikas durch weiße Siedler. Dabei wird die Geschichte in all ihren Facetten erzählt, einschließlich der Perspektive der indigenen Bevölkerung und ihrer Reaktionen auf die Ankunft der Siedler.

„Ich habe diese Geschichte 1988 in Auftrag gegeben. Ein Film, zwei Handlungen.“

Dies verspricht ein tiefgründiges und vielschichtiges Westernerlebnis, das Costners Engagement für das Genre erneut unterstreicht. Gegenüber „Deadline“ verriet Kevin Costner, wie er auf die Idee dieses Western-Epos kam:

„Ich habe diese Geschichte 1988 in Auftrag gegeben. Ein Film, zwei Handlungen. Ein konventioneller Western mit einem Anfang, einer Mitte und einem Ende. Ich konnte niemanden dazu bringen, ihn zu produzieren. Dann, gleich nachdem ich ‚Open Range‘ gedreht hatte und der Film ziemlich gut lief, hatte ich eine Gelegenheit bei Disney. Wir hatten eine Diskrepanz von 5 Millionen US-Dollar. Sie hatten mit ‚Open Range‘ eine Menge Geld verdient, aber ein Unterschied von 5 Millionen US-Dollar hielt sie davon ab, diesen Film zu machen.“

Glücklicherweise konnte Costner seinen Mega-Western schlussendlich doch realisieren. „Horizon: An American Saga“ setzt indes auf eine überaus starke Besetzung. Neben Kevin Costner, der nicht nur als Hauptdarsteller fungiert, sondern auch die Regie und Produktion übernimmt, werden namhafte Schauspieler wie Sienna Miller, Sam Worthington und Jena Malone zu sehen sein. Auch andere bekannte Gesichter wie Danny Huston, Luke Wilson, Will Patton, Abbey Lee, Jamie Campbell Bower und Michael Rooker sind Teil des Casts.

