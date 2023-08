Seine Kinder erteilten Projekt Segen: Neue Serie verbeugt sich vor Bud Spencer – Unzählige Filme hat der unvergessene Bud Spencer zu seligen Lebzeiten gedreht, egal, ob im Alleingang oder an der Seite seines kongenialen Partners Terence Hill. Unerreicht in der Vita: Die „Plattfuß“-Filme um den schlagkräftigen Kriminalpolizisten aus Neapel mit dem Herzen aus Gold. Für Fans dieser Figur gibt es tolle Neuigkeiten: Eine Serie, die sich an den Charakter anlehnt, ist in der Mache. Das Format hat den Segen von Spencers Kindern.

Wie „PC Games“ berichtet, wird das Andenken des unvergessenen Carlo Pedersoli, wie Spencer bürgerlich hieß, von Sky mit einer neuen Serie geehrt. Damit soll eine neue Generation für Plattfuß ebenso begeistert werden, wie man wohl alteingesessenen Fans der Dampframme eine Freude machen möchte. Auf dem Spencer-Hill-Festival in Gubbio im italienischen Umbrien wurde das neue Format verkündet. Dort wurde auch vermeldet, dass die Serie sich an Plattfuß als Vorbild anlehnen soll.

Verkünder der Botschaft:

Der Schauspieler Salvatore Esposito. Der Italiener wörtlich auf der Veranstaltung: „Mein Wunsch ist es, Bud Spencer bei den jungen Leuten, den neuen Generationen, bekannt zu machen, denn seit dem ersten 'Plattfuß'-Film von 1973 sind jetzt über 50 Jahre vergangen. Ich hoffe, die Bud Spencer-Fans werden die Serie mögen.“ In Italien kennt man Esposito vor allem durch „Gomorrah“, eine Serie, die im Schattenmilieu der Mafia angesiedelt ist.

In dem neuen Projekt wird er hingegen den unkonventionellen Inspektor Vincenzo Palmieri verkörpern. Der soll, ebenso wie Plattfuß einst, nicht nur den richtigen Riecher haben, um Schandtaten und Verbrechen aller Art auf die Schliche zu kommen – sondern auch spezielle Methoden anwenden, um sie aufzuklären. Nach vielen Jahren der Abwesenheit kehrt Vinzenzo in seine Heimatstadt Neapel zurück. Dort will er sich seiner Vergangenheit stellen.

Keine weiteren Details bekannt

Zwischen 1973 und 1980 gab es insgesamt vier Plattfuß-Filme, seinerzeit verkörperte Bud Spencer den schlagkräftigen und Pasta-liebenden Kommissar Rizzo, der für reuige Schurken ein gutes Herz hat, aber Schwerverbrechern knallhart den Wirsing eindellt. Diese Filme zählen bis heute zu den größten Erfolgen Spencers unter all seinen Leistungen. Die Fernsehserie um den wohl ähnlich angelegten Kommissar Palmieri erhielt laut dem Bericht das Placet von Persolis Kindern.

Diese betonten jedoch, dass es sich bei der Serie auf keinen Fall um ein Remake handeln soll, sie bezeichneten dies als ohnehin sinnlos. Man darf gespannt sein, ob in dem neuen Format auch direkte Bezüge, Easter Eggs oder gar bekannte Charaktere aus der originalen Plattfuß-Quadrilogie auftauchen werden. Es bleibt spannend, was man hier geplant hat.

