Sein erstes Bild aus dem Barbie-Film: John Cena zeigt sich als lockige Meerjungfrau – Die Kontrastwirkungen dessen, was derzeit so im Kino läuft oder anlaufen wird, könnten größer nicht sein. Auf der einen Seite hat man das neue Biopic von Hollywood-Legende Christopher Nolan („Inception“, „Dark Knight“-Trilogy), der das Leben von A-Bomben-Schöpfer „Oppenheimer“ ab dem 20. Juli beleuchtet. Auf der anderen Seite läuft am gleichen Tag seine Gegnerin in Pink um die Zuschauergunst auf: der Film zur Kultpuppe „Barbie“. Der hat einen Gaststar, der schon öfter augenzwinkernd agierte: John Cena. Nun gibt es ein Bild seiner Rolle.

Bis heute ist kaum bekannt, was Regisseurin Greta Gerwig uns da genau in „Barbie“ eigentlich servieren wird. Ist es eine Realsatire? Liefert der Film knallharte Sozialkritik ab? Oder bleibt es am Ende eine Sommerkomödie mit viel Klamauk, irgendwie ein bisschen wie „The Lego Movie“? Dass so wenig über den Film bekannt ist, unterscheidet ihn auf erfrischende Weise von all den Streifen heutzutage, die quasi im kompletten Trailer schon preisgegeben werden. Doch wie passt der WWE-Hüne und Schauspieler John Cena in so einen Film? Wir können es nur vermuten.

Überraschungserfolg?

John Cena as Kenmaid in ‘BARBIE’. pic.twitter.com/InQ59Ljzlu — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 12, 2023

Laut einem Artikel bei „PC Games“ könnte „Barbie“ aktuellen Prognosen zufolge an den Kinokassen einen erfolgreicheren Start hinlegen als „Oppenheimer“. Als Hauptfigur Barbie erleben wir die australische Hollywood-Größe Margot Robbie („The Wolf of Wallstreet“). Den dazugehörigen Ken gibt Ryan Gosling, der nicht nur im ernsteren Fach mit Streifen wie „Blade Runner 2049“ versiert ist, sondern durch „La La Land“ auch den bunteren Musical-Film in der Vita hat.

Und John Cena? Der verkörpert in „Barbie“ eine hübsche Meerjungfrau, die auf den bezeichnenden Namen Kenmaid hört. Das erste Bild zeigt die WWE-Legende in dem kuriosen Aufzug mit babyblauer Muschelkette und blonder Lockenpracht. Definitiv nicht der erste witzige Auftritt von Cena, der keineswegs nur auf ernstere Actionrollen wie etwa bei „Fast & Furious“ gebucht ist.

