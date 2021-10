„Seance“ – Film-Kritik – Passend zum Halloween-Monat gibt es jetzt für alle Horror-Fans neues Material im Heimkino. So schickt euch „Seance“ ins Mädchen-Internat, in dem sich die Mädels rund um Schauspielerin Suki Waterhouse sehr unterhaltsam gegen einen heraufbeschworenen Geist wehren müssen. Inszeniert wurde der Streifen von Simon Barrett, der als Autor bereits mit „Blair Witch“ oder „You’re Next“ ein paar Genre-Hits lieferte.

Mit „Seance“ feiert Barrett sein Regiedebüt, was ihm obendrein wirklich gut gelungen ist. Alles beginnt mit dem plötzlichen Tod der Schülerin Kerry. Der dadurch frei gewordene Platz an dem begehrten Mädcheninternat Edelvine wird daraufhin an Camille vergeben. Kurze Zeit später erfährt sie, dass ihre Vorgängerin nach einer nächtlichen Séance ums Leben gekommen ist.

Geisterbeschwörung tut selten gut

Ihre Mitschülerinnen hatten versucht, den sagenumwobenen Geist von Edelvine heraufzubeschwören. Kerrys Freundinnen überreden Camille zu einer weiteren Sitzung, mit der sie die Neue einschüchtern wollen. Doch was als Streich an Camille geplant war, wird bitterer Ernst, als kurz darauf weitere Schülerinnen unter mysteriösen Umständen sterben.

Nun muss Camille schnell herausfinden, was wirklich dahintersteckt, schließlich könnte sie bereits das nächste Opfer sein. „Seance“ kommt jetzt nicht unbedingt mit einer überaus innovativen Geschichte daher. Aber sie ist zumindest sehr genredienlich. Darüber hinaus wurde das Ganze höchst atmosphärisch und spannend inszeniert.

Starker Cast und Gruselspaß

Außerdem sind Beschwörungen, Geister und Übersinnliches immer Dinge, die Genrefreunde anziehen. Das ist auch hier so, zumal die ganzen unheimlichen Szenen inklusive pointierter Schreckmomente bestens funktionieren. Das ist sehr kurzweilig und gruselt wunderbar.

Zudem überzeugt die Damen-Riege neben Suki Waterhouse mit Inanna Sarkis, Madisen Beaty, Ella-Rae Smith sowie Stephanie Sy. Somit können alle, die sich einen grusligen Geisterabend machen wollen, ohne Bedenken die Pforten zum Mädcheninternat aufstoßen.

Seance (Weltkino) – VÖ: 22. Okt. 21