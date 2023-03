Scrubs: Serien-Schöpfer hält Reunion für unvermeidlich – Mittlerweile sind tatsächlich schon wieder ganze 13 Jahre ins Land gezogen, seit die Erfolgsserie „Scrubs – Die Anfänger“ nach 182 Folgen das letzte Mal über die Bildschirme flackerte. Die illustre Krankenhausserie kam in den Jahren zwischen 2001 und 2010 auf insgesamt neun Staffeln und konnte sich eine riesige Fanbase anlachen. Auch, weil sie unter den vielen Krankenhausserien schlicht einen anderen Ansatz verfolgte.

Nämlich Drama und Komik miteinander zu verbinden beim Begleiten junger Ärzte und ihrem Krankenhausalltag mit all ihren beruflichen wie privaten Problemen. Seit dem Ende der Dramedy-Sitcom fordern Fans schon seit geraumer Zeit eine „Scrubs“-Reunion. Bis dato vergeblich, aber das könnte sich in Zukunft ändern. Denn in einem Interview mit „Variety“ ließ Serien-Erfinder Bill Lawrence Fans aufhorchen.

Chancen auf ein Wiedersehen stehen gut

So schürte Lawrence die Hoffnung, dass es ein Wiedersehen mit den Stars geben könnte. Und zwar in einem „Scrubs“-Reunion-Film rund um J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke), Turk (Donald Faison) und Co. Zwar wünschen sich viele Fans eine Fortsetzung der Serie mit den alten Stars, aber ein Film wäre sicherlich nicht weniger ein Highlight. Laut Bill Lawrence stünden die Chancen auf ein Wiedersehen im Sacred-Heart-Krankenhaus recht gut.

So bezeichnete er im „Variety“-Interview einen Reunion-Film sogar als „unvermeidlich“. Außerdem sagte Lawrence, dass sich eben nicht nur die Fans eine Reunion wünschen, sondern vor allem auch all die Menschen, die an den neun Staffeln mitgewirkt haben. Schließlich verbinden sie alle mit „Scrubs“ eine gute Zeit miteinander und würden sich auch außerhalb ihres damaligen Arbeitsumfelds überaus schätzen. Bill Lawrence:

„[…] weil wir es wirklich lieben, miteinander abzuhängen.“

„Das Beste an dieser Serie ist, dass die Schauspieler und Autoren so gut sind, dass sie alle arbeiten. Und der Hauptgrund, so etwas zu machen, ist nicht die Arbeit, sondern weil wir es wirklich lieben, miteinander abzuhängen.“ Somit steht, zumindest was den Willen an einer Reunion betrifft, der Sache nichts im Wege. Das Problem ist derzeit allerdings der volle Terminkalender aller Serien-Stars sowie der des Autorenteams.

Serien-Schöpfer Bill Lawrence arbeitet zum Beispiel derzeit noch an der Serie „Ted Lasso“ sowie der Apple+-Serie „Shrinking“. Dennoch: Wenn der Zeitpunkt kommt, dass alle Beteiligten Zeit finden, ist die Bahn frei für die große „Scrubs“-Reunion. Und diese wäre sichtlich nicht nur für alle Fans ein großes Fest.

Quelle: filmstarts.de