Scream: Über 10 Stunden Slasher-Spaß im Heimkino – Das Slasher-Genre ist reich an einflussreichen Franchises, und „Scream“ steht unbestreitbar in einer Reihe mit Größen wie „Nightmare On Elm Street“, „Halloween“ oder „Freitag der 13.“. Nun kommt ein besonderes Schmankerl für Fans auf den Markt: Die „Scream 6-Movie Collection“. Diese Sammlung bündelt erstmals alle Teile des Franchises, inklusive des neuesten Films, in einer DVD- oder Blu-ray-Box.

Das Timing könnte nicht besser sein, denn die Veröffentlichung am 5. Oktober 2023 fällt genau in die Vor-Halloween-Zeit. Die „Scream 6-Movie Collection“ verspricht ein unvergessliches Horrormarathon-Erlebnis. Alle sechs Filme sind in der Sammlung enthalten, vollständig und ungekürzt. Das heißt, alle Filme, auch der neueste Teil, sind in ihrer ursprünglichen Form vorhanden, um ein authentisches Erlebnis zu bieten.

„Scream 2“ und „Scream 6“ sorgen für FSK 18

Die Box wird ab 18 Jahren freigegeben sein, was interessanterweise auf die Einbeziehung von „Scream 2“ und dem neuesten Streich, „Scream 6“, zurückzuführen ist. Diese beiden Teile haben nämlich für eine strengere Altersfreigabe der Gesamtsammlung gesorgt. Apropos Altersfreigabe: Langjährige Anhänger der Reihe könnten sich vielleicht an die Zeiten erinnern, in denen der erste „Scream“-Film „Scream – Schrei!“ noch auf dem Index stand.

Doch diese Tage sind lange vorbei. Seit 2011 ist der ursprüngliche „Scream – Schrei!“ von der Liste gestrichen und mit einer Freigabe ab 16 Jahren zurück im Handel. Wer also die „Scream 6-Movie Collection“ erwirbt, bekommt die ungekürzten Versionen aller Filme, ohne das Risiko, eine zensierte Fassung zu erhalten.

Die „Scream 6-Movie Collection“ mit den Filmen „Scream – Schrei!“, „Scream 2“, „Scream 3“, „Scream 4“, „Scream 5“ und dem neuesten Slasher-Hit „Scream VI“ ist für alle Fans, die die Filme bisher noch nicht besitzen, eine tolle Möglichkeit, alle Teile auf einmal zu ergattern.

