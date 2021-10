Scream: Trailer zum neuen Ghostface-Schocker – Mittlerweile sind ganze zehn Jahre ins Land gezogen, seit Ghostface das letzte Mal in „Scream 4“ auf Teen-Jagd ging. Satte 25 Jahre sind gar vergangen, als „Scream – Schrei!“ 1996 erstmalig die Zuschauer begeisterte. Nun kehrt der Kult mit dem fünften Teil der Slasher-Reihe zurück, wozu nun endlich auch der deutsche Trailer erschienen ist.

Der Trailer zu „Scream 5“ zeigt, dass es in der Fortsetzung ziemlich blutig zur Sache gehen wird. Hierzu geht es zurück nach Woodsboro, wo vor 25 Jahren eine Serie brutaler Morde das eigentlich beschauliche Städtchen erschütterte. Nun ist ein neuer Ghostface-Killer am Start, der wieder eine Gruppe von Teenagern ins Visier nimmt, um die tödlichen Geheimnisse der Stadt wieder aufleben zu lassen.

Fulminantes Slasher-Comeback deutet sich an

Doch ganz so einfach soll die blutige Teenager-Hatz nicht werden, stehen doch mit Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette altbekannte Gesichter des Horror-Franchises auf der Matte, die sich Ghostface entgegenstellen. Inszeniert wurde „Scream 5“ von den Regisseuren Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die augenscheinlich mit viel Herzblut am nächsten Slasher-Akt der legendären Horror-Reihe gearbeitet haben.

Denn der Trailer macht definitiv Lust auf mehr und deutet auf ein fulminantes Slasher-Comeback hin. Bis Ghostface in „Scream 5“ wieder sein Messer schwingt, dauert es aber noch ein paar Monate, erscheint die Fortsetzung doch am 13. Januar 2022 in den deutschen Kinos.