Scream 6: Finaler Trailer zum neuen Kino-Schocker – Es ist endlich soweit, seit heute treibt Kultkiller Ghostface wieder sein Unwesen in den deutschen Kinos. Und Fans der altehrwürdigen Horror-Reihe dürfen sich auf den härtesten Teil des Franchises freuen. Auch der Start von „Scream 6“ scheint erfolgversprechend, so feiern die ersten Stimmen den neuen Teil frenetisch, auch wegen dessen kreativen Kills.

Um euch auf den Streifen und anstehenden Kinobesuch perfekt einzustimmen, gibt es nun auch den finalen Trailer zu „Scream 6“. Damit wird eine lange Ära um den Kultkiller Ghostface fortgeführt, die vor über 26 Jahren, nämlich 1996 mit „Scream – Schrei!“, ihren Anfang nahm. Dieses Mal ging es auch recht schnell mit dem Teen-Jagd-Comeback, liegt „Scream 5“ doch gerade einmal ein Jahr zurück.

Ghostface allein in New York

Aber sei es drum, Fans wird es definitiv freuen, Ghostface so schnell wieder in Aktion zu sehen. Im neuen Teil der Reihe knüpft man derweil plottechnisch an die Geschehnisse von „Scream 5“ an. Dies bedeutet, dass der findige Ghostface weiterhin auf der Jagd nach den Schwestern Sam und Tara sowie den Zwillingen Chad und Mindy ist. Dafür folgt der Kult-Killer ihnen bis nach New York City.

Denn die Überlebenden des letzten Teils wollen nach all den blutigen Morden in ihrer Heimatstadt Woodsboro ein neues Leben im Big Apple beginnen. Doch dieses Vorhaben will ihnen Ghostface natürlich mächtig vermiesen.

Slasher-Trip mit starkem Cast

Dass es dabei wunderbar rabiat, gruselig und blutig zur Sache gehen wird, gepaart mit reichlich Spannung, zeigt nun noch mal der finale Trailer zu „Scream 6“. Fans wird es zudem freuen, dass es im sechsten Teil ein Wiedersehen mit einigen Charakteren aus älteren Teilen wie beispielsweise Kirby Reed (Hayden Panettiere) und Reporterin Gale Weathers-Riley (Courteney Cox) geben wird.

Neben den Rückkehrern Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding und Jasmin Savoy Brown stoßen neu zum Cast hinzu: Jack Champion, Henry Czerny, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra sowie Samara Weaving.

Alles ist also vorbereitet für einen furiosen Slasher-Trip mit Ghostface, den ihr ab sofort deutschlandweit in den Kinos verfolgen könnt.